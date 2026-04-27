Scandalul îl vizează pe Gianluca Rocchi, responsabil cu delegările arbitrilor în Italia. Acesta este suspectat că ar fi favorizat Inter în sezoanele 2023/2024 și 2024/2025.

Ancheta a fost deschisă în urmă cu aproximativ un an, iar mai multe meciuri sunt analizate, inclusiv dueluri ale „nerazzurrilor” din campionat și derby-uri importante.

”Urmărim îndeaproape evoluția situației”

„Putem confirma că președintele UEFA nu a avut nicio discuție cu reprezentanți sau oficiali din Serie A. În prezent, urmărim îndeaproape evoluția situației și nu intenționăm să comentăm în continuare”, au transmis reprezentații UEFA, potrivit Sky Sport Italia.

În cel mai dur scenariu, dacă se dovedește implicarea directă a clubului, Inter riscă sancțiuni extreme, de la depunctare până la retrogradare.

Situația readuce în discuție precedentul din Calciopoli, când Juventus a fost retrogradată în Serie B pentru implicare într-un scandal de corupție.

De această dată, ancheta nu vizează oficial cluburi în mod direct, ci persoane din zona arbitrajului.

Giuseppe Marotta: „Am acționat cu integritate”

Președintele clubului, Giuseppe Marotta, a respins ferm orice acuzație. Oficialul este de părere că echipa a fost chiar dezavantajată în anumite momente din sezonul trecut.

”Suntem uimiți de aceste comentarii constante despre anchetă în ultimele zile. Nu avem arbitri bineveniți sau nedoriți. În plus, sunt încrezător să spun că am acționat întotdeauna cu integritate, așa că nu cred că vom fi implicați în această poveste nici acum, nici în viitor.

Ne concentrăm pe finalizarea sezonului pentru a câștigat acest binemeritat Scudetto și apoi a cuceri Cupa Italiei, ceea ce ar fi o realizate excepțională. Vreau să subliniez că unele arbitraje din sezonul trecut ne-au afectat, în special penalty-ul neacordat în Inter - Roma, care ar fi putut schimba lupta la titlu”, a declarat Marotta.