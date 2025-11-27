Cu 950 de goluri marcate în cele 256 de meciuri jucate în echipa națională a României, Valentina Ardean-Elisei rămâne un reper în istoria modernă a handbalului feminin, o jucătoarea care l-a impresionat puternic pe fostul selecționer, Radu Voina.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, acesta a dezvăluit marea putere a extremei-stânga, Valentina Ardean-Elisei, punct forte care se transforma în slăbiciune, uneori.

Radu Voina, despre Valentina Ardean-Elisei, la Poveștile Sport.ro

„Ardean a fost o bombă mică, ea era singura jucătoare de la Vâlcea și de la echipa națională căreia îi spuneam: 'Elisei, te rog frumos, dă niște învârtite.'

La ea nu exista așa ceva. Totul puternic și tare. De-aia mai și rata, din când în când, pentru că ea, întotdeauna, voia la maximum,” a punctat Radu Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Ei trebuia să îi tragi frâna de mână. 'Alice, ușor, dă-o învârtită,'” își amintește Radu Voina, că îi spunea Valentinei Ardean-Elisei.

„Nu știu să dau, domn profesor, eu dau tare,” rememorează Radu Voina că îi replica extrema-stângă.

