VIDEO EXCLUSIV România caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro

Rom&acirc;nia caută la Mondial spiritul de luptă al Valentinei Ardean-Elisei, comentat savuros de Radu Voina, la Poveștile Sport.ro Handbal
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Voina, episod memorabil despre un dialog purtat cu Valentina Ardean-Elisei.

TAGS:
Radu VoinaCampionatul Mondial de handbal femininValentina Ardean EliseiPoveștile sport.roHandbal femininRomania
Din articol

Cu 950 de goluri marcate în cele 256 de meciuri jucate în echipa națională a României, Valentina Ardean-Elisei rămâne un reper în istoria modernă a handbalului feminin, o jucătoarea care l-a impresionat puternic pe fostul selecționer, Radu Voina.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, acesta a dezvăluit marea putere a extremei-stânga, Valentina Ardean-Elisei, punct forte care se transforma în slăbiciune, uneori.

Radu Voina, despre Valentina Ardean-Elisei, la Poveștile Sport.ro

„Ardean a fost o bombă mică, ea era singura jucătoare de la Vâlcea și de la echipa națională căreia îi spuneam: 'Elisei, te rog frumos, dă niște învârtite.'

La ea nu exista așa ceva. Totul puternic și tare. De-aia mai și rata, din când în când, pentru că ea, întotdeauna, voia la maximum,” a punctat Radu Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Ei trebuia să îi tragi frâna de mână. 'Alice, ușor, dă-o învârtită,'” își amintește Radu Voina, că îi spunea Valentinei Ardean-Elisei.

„Nu știu să dau, domn profesor, eu dau tare,” rememorează Radu Voina că îi replica extrema-stângă.

Valentina Ardean-Elisei

  • Valentina ardean elisei rou
×
Valentina Ardean Elisei şi-a încheiat cariera la aproape 40 de ani, într-un meci la Deva, unde a jucat prima dată în Liga Naţională
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Valentina Ardean Elisei şi-a încheiat cariera la aproape 40 de ani, într-un meci la Deva, unde a jucat prima dată în Liga Naţională
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
Ce face la 40 de ani Valentina Elisei-Ardean, handbalista care a înscris aproape 1.000 de goluri pentru naționala României
ÎNAPOI LA ARTICOL

Valentina Ardean-Elisei, vicecampioană mondială, în urmă cu două decenii

Valentina Ardean-Elisei a fost cea mai bună marcatoare a României în finala Campionatului Mondial de handbal feminin din 2005, pierdută în fața Federației Ruse la cinci goluri diferență.

Șapte reușite a bifat Elisei în finala Mondialului din urmă cu douăzeci de ani, jucată la Sankt Petersburg, în fața unui public care a numărat 10,500 de spectatori.

Radu Voina

  • Radu voina luminita hutupan
×
Radu Voina, noul antrenor al nationalei de handbal!
Radu Voina: "Vrem o medalie la mondiale!"
Radu Voina: "Am jucat slab. Fetele au fost legate de picioare"
Radu Voina: "Mai avem de lucru. Pentru Romania, Mondialele incep cu Argentina"
Radu Voina: "Am batut nationala Ungariei. Am luptat extraordinar!"
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
Pentru cei care au provocat macar o data o explozie: Radu Voina
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
ULTIMELE STIRI
Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată
Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: &rdquo;Nu vreau să te jignesc, dar e o &icirc;ntrebare proastă&rdquo;
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: ”Nu vreau să te jignesc, dar e o întrebare proastă”
S&acirc;rbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: Iată ce ne-a spus AI-ul
Sârbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: "Iată ce ne-a spus AI-ul"
Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga
Universitatea Craiova - Mainz, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:45! Duel complicat cu o formație din Bundesliga
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: &bdquo;L-aș lua eu &icirc;n c&acirc;rcă prin București&rdquo;
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Kylian Mbappe scrie istorie &icirc;n Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Transferul carierei! Pleacă din Superliga Rom&acirc;niei și ajunge &icirc;n fotbalul german

Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german

Cristi Chivu, &bdquo;pachet de nervi&rdquo; după Atletico &ndash; Inter: &bdquo;Am fumat trei țigări una după alta&rdquo;

Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”



Recomandarile redactiei
Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată
Ungurii l-au evidențiat imediat! Unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB i-a lăsat cu gura căscată
S&acirc;rbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: Iată ce ne-a spus AI-ul
Sârbii au cerut scorul exact la Steaua Roșie Belgrad - FCSB: "Iată ce ne-a spus AI-ul"
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: &rdquo;Nu vreau să te jignesc, dar e o &icirc;ntrebare proastă&rdquo;
Kylian Mbappe s-a enervat, după ce a marcat de patru ori: ”Nu vreau să te jignesc, dar e o întrebare proastă”
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: &bdquo;L-aș lua eu &icirc;n c&acirc;rcă prin București&rdquo;
Nu renunță! Transferul de la Rapid care ar șoca Superliga: „L-aș lua eu în cârcă prin București”
FCSB a scos &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul cu Dinamo! Lista prețurilor
FCSB a scos în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo! Lista prețurilor
Alte subiecte de interes
Legendarul Radu Voina știe ce i-a lipsit Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cehia (31-30), din manșa tur a barajului pentru CM 2025
Legendarul Radu Voina știe ce i-a lipsit României în meciul cu Cehia (31-30), din manșa tur a barajului pentru CM 2025
50 de ani de la c&acirc;ştigarea ultimului titlu de campioană mondială de către naționala Rom&acirc;niei! Ștefan Birtalan, Cristian Gațu, Ghiță Licu, Radu Voina...
50 de ani de la câştigarea ultimului titlu de campioană mondială de către naționala României! Ștefan Birtalan, Cristian Gațu, Ghiță Licu, Radu Voina...
Două handbaliste din Liga Florilor, &icirc;n echipa ideală de la Campionatul Mondial de handbal feminin! Cum arată All-Star Team
Două handbaliste din Liga Florilor, în echipa ideală de la Campionatul Mondial de handbal feminin! Cum arată All-Star Team
Gheorghe Tadici, discurs exploziv: Vin la El Dorado &icirc;n Rom&acirc;nia! / Care discriminare? Poate rom&acirc;ncele sunt discriminate!
Gheorghe Tadici, discurs exploziv: "Vin la El Dorado în România!" / "Care discriminare? Poate româncele sunt discriminate!"
Victorie uriașă la Euro Under 19 de handbal feminin: Rom&acirc;nia - Germania 35-30. Tricolorele s-au calificat &icirc;n Grupele Principale
Victorie uriașă la Euro Under 19 de handbal feminin: România - Germania 35-30. Tricolorele s-au calificat în Grupele Principale
Rom&acirc;nia a &icirc;nceput perfect Campionatul European de Handbal Under 19! Victorie convingătoare cu Islanda
România a început perfect Campionatul European de Handbal Under 19! Victorie convingătoare cu Islanda
CITESTE SI
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea &icirc;n vară: &bdquo;Cu siguranță nu voi candida la primărie&rdquo;

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!