România reușea, cu ajutorul celor șase goluri înscrise de Cristina Neagu, să conducă atât la pauză, 9-7, dar și la final, 16-15, lăsând țării gazdă cea mai mare amărăciune posibilă, ocuparea locului patru.

În finala mică, în fața a peste unsprezece mii de spectatori, România și Danemarca s-au duelat agonizant, într-unul din meciurile mari ale handbalului care a văzut puține goluri înscrise.

În ciuda a șapte goluri marcate de Cristina Neagu , România s-a văzut învinsă de Suedia, 23-25, în semifinalele europeanului care și-a desfășurat fazele superioare în orașul Herning.

Emoții copleșitoare, înainte de medalie: „A fost, pur și simplu, cumplit.”



Numind meciul care l-a emoționat cel mai puternic, în perioada în care tatăl său antrena echipa națională a României, Bogdan Voina a povestit contextul finalei mici de la Herning, în emisiunea Poveștile Sport.ro:



„Țin minte exact, medalia de bronz din Danemarca, 2010. Un meci la care, și astăzi, dacă ne uităm, avem aceeași emoție.



A fost, pur și simplu, cumplit. Eram la București, iar, în deplasare, s-au dus și apropiați. Știu că s-a dus și mama mea. Cred că este printre ultimele meciuri la care s-a dus și ea.



Dar, oricum: bine că s-au întors cu o medalie, pentru că locul patru este teribil,” a spus fiul lui Radu Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Bogdan Voina comentează, în prezent, meciurile din Liga Zimbrilor și Liga Florilor, transmise de Pro Arena și VOYO.

