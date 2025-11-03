Echipa națională de handbal feminin a României a învins, în ediția 2010 a Campionatului European, Spania, Serbia, Croația, Muntenegru, dar și țara gazdă, Danemarca, în finala mică a întrecerii.
În ciuda a șapte goluri marcate de Cristina Neagu, România s-a văzut învinsă de Suedia, 23-25, în semifinalele europeanului care și-a desfășurat fazele superioare în orașul Herning.
Sub comanda lui Radu Voina, România a învins Danemarca la ea acasă, în finala mică a Campionatului European din 2010
În finala mică, în fața a peste unsprezece mii de spectatori, România și Danemarca s-au duelat agonizant, într-unul din meciurile mari ale handbalului care a văzut puține goluri înscrise.
România reușea, cu ajutorul celor șase goluri înscrise de Cristina Neagu, să conducă atât la pauză, 9-7, dar și la final, 16-15, lăsând țării gazdă cea mai mare amărăciune posibilă, ocuparea locului patru.