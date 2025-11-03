VIDEO EXCLUSIV Cele mai mari emoții trăite de Bogdan Voina în perioada în care tatăl său antrena echipa națională de handbal feminin a României

Marcu Czentye
Bogdan Voina, la Poveștile Sport.ro, despre cel mai intens moment, din punct de vedere emoțional, din perioada în care tatăl său, Radu Voina, antrena echipa națională a României.

Echipa națională de handbal feminin a României a învins, în ediția 2010 a Campionatului European, Spania, Serbia, Croația, Muntenegru, dar și țara gazdă, Danemarca, în finala mică a întrecerii. 

În ciuda a șapte goluri marcate de Cristina Neagu, România s-a văzut învinsă de Suedia, 23-25, în semifinalele europeanului care și-a desfășurat fazele superioare în orașul Herning.

Sub comanda lui Radu Voina, România a învins Danemarca la ea acasă, în finala mică a Campionatului European din 2010

În finala mică, în fața a peste unsprezece mii de spectatori, România și Danemarca s-au duelat agonizant, într-unul din meciurile mari ale handbalului care a văzut puține goluri înscrise.

România reușea, cu ajutorul celor șase goluri înscrise de Cristina Neagu, să conducă atât la pauză, 9-7, dar și la final, 16-15, lăsând țării gazdă cea mai mare amărăciune posibilă, ocuparea locului patru.

Emoții copleșitoare, înainte de medalie: „A fost, pur și simplu, cumplit.”

Numind meciul care l-a emoționat cel mai puternic, în perioada în care tatăl său antrena echipa națională a României, Bogdan Voina a povestit contextul finalei mici de la Herning, în emisiunea Poveștile Sport.ro:

„Țin minte exact, medalia de bronz din Danemarca, 2010. Un meci la care, și astăzi, dacă ne uităm, avem aceeași emoție.

A fost, pur și simplu, cumplit. Eram la București, iar, în deplasare, s-au dus și apropiați. Știu că s-a dus și mama mea. Cred că este printre ultimele meciuri la care s-a dus și ea.

Dar, oricum: bine că s-au întors cu o medalie, pentru că locul patru este teribil,” a spus fiul lui Radu Voina, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Bogdan Voina comentează, în prezent, meciurile din Liga Zimbrilor și Liga Florilor, transmise de Pro Arena și VOYO.

