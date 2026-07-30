Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în ultima etapă din Superliga României, scor 5-1, astfel că va pleca la Galați, pentru meciul cu Oțelul, cu un moral foarte bun.

Clubul a anunțat deja nouă transferuri și pregătește și alte mutări în următoarea perioadă. Nuno Campos (51 de ani) a anunțat la conferința de presă că ar urma să sosească și alți jucători la echipă.

Nuno Campos: ”Este un proces pe care l-am început”

Imran Fetai (23 de ani), fundașul central de la Shkendija, este cel mai nou nume din lotul ”câinilor”. Acesta nu a fost prezentat oficial momentan, dar a ajuns în cantonamentul de la Săftica.

”Uneori este nevoie de timp pentru ca jucătorii să înțeleagă ideile noastre. Este un proces pe care l-am început. Pregătim lucrurile pentru ca echipa să devină mai bună.

Căutăm în continuare jucători. Știm ce fel de profil dorim. Muncim împreună la asta. Vor mai sosi câțiva jucători. Dario Benavides a jucat câteva minute în ultimul meci. Încă are de muncit, pas cu pas va fi și mai pregătit. Veți vedea mâine (n.r. vineri, 31 iulie) dacă va juca sau nu”, a spus Nuno Campos, la conferința de presă.

Dinamo va disputa următorul meci vineri, 31 iulie, de la ora 21:30, împotriva celor de la Oțelul Galați. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ce transferuri a făcut momentan Dinamo

Formația pregătită de Nuno Campos a fost una dintre cele mai active echipe din SuperLiga în această vară.

Dinamo i-a transferat, printre alții, pe Martin Pascual, Dario Benavides, Oliver Hintsa, Yacine Bourhane, Tudor Alistar, Alaa Bellaarouch, Răzvan Radu, Ianis Doană, Adriano Manole și Ștefan Opriș.

La capitolul plecări, Kennedy Boateng a ajuns la Al Fateh, Eddy Gnahore a semnat cu FCSB, Georgi Milanov a plecat la Botev Plovdiv, iar Jordan Ikoko, Costin Amzăr și Adrian Caragea și-au reziliat contractele.