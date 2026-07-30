Prezența lui Raț la Genoa este considerată agasantă

Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb scriu că antrenorul Daniele de Rossi și jucătorii de la Genoa ar fi nemulțumiți de prezența constanță a lui Răzvan Raț la sesiunile de pregătire ale echipei, acesta intrând pe teren și uneori participând activ la antrenament. Staff-ul tehnic și fotbaliștii ar considera că este nepotrivit să nu existe o despărțire a rolurilor manageriale și de cele sportive. De asemenea, De Rossi ar fi nemulțumit de campania de achiziții din această vară, dar și pentru că Raț ar fi decis cedarea sub formă de împrumut a mijlocașului Bebel Doumbia (18 ani) la Rapid București, fără să țină cont că antrenorul îl dorea în lotul echipei "rossoblu".

Prezența în cadrul clubului italian a lui Răzvan Raț (45 de ani), membru în consiliul de administrație al Genoa CFC și om de încredere al acționarului majoritar Dan Șucu, este pusă sub semnul întrebării, din moment ce acesta are un rol de conducere și la FC Rapid București, un alt club deținut de patronul Mobexpert. Jurnaliștii italieni se întreabă dacă Raț poate să fie eficient în ambele posturi, fiind două slujbe cu normă întreagă, în orașe aflate la 1.800 de kilometri distanță, și dacă nu cumva este mai apropiat de clubul din București, unde a jucat timp de cinci ani și s-a lansat în fotbal (1998-2003).

Genoa CFC, în perioada de mercato vară 2026

În această vară, Genoa CFC i-a adus pe Lorenzo Colombo (AC Milan / 7 mil. euro), David Puczka (Juventus Next Gen / 6 mil. euro), Franz-Ethan Meichtry (FC Thun / 4 mil. euro), Samuel Wiafe (Modena /. 3 mil. euro), Hamed Traore (Ol. Marseille / împrumutat, 2 mil. euro), Elias Havel (TSV Hartberg / 2 mil. euro) și Marcelo Vaz (Varesina Calcio / 300.000 euro).

De la echipa secundă au fost promovați Joi Nuredini și Mamedi Doucoure, iar după împrumuturi s-au întors Lorenzo Venturino (AS Roma), Alan Matturro (Levante), Alessandro Vogliacco (PAOK Salonic), Alessandro Debenedetti (Virtus Entella), Matteo Barbini (Dolomiti Bellunesi), Hugo Cuenca (Burgos CF) și Daniel Fossati (Follonica Gavorrano).

În același timp, genovezii s-au despărțit de Jeff Ekhator (Juventus / 16.5 mil. euro), David Ankeye (Zeleznicar Pancevo / 500.000 euro), Ruslan Malinovskyi (Trabzonspor / gratis), Nicola Leali (Hellas Verona / gratis), Leonardo Consiglio (Modena / gratis), Caleb Ekuban (contract încheiat), Latif Ouedraogo (Rapid București / împrumutat), Bebel Doumbia (Rapid București / împrumutat), Gianluca Rossi (Treviso / împrumutat), Gabriele Pessolani (AC Crema / împrumutat), Tommaso Pittino (Livorno / împrumutat), Lorenzo Gagliardi (Team Altamura / împrumutat), Simone Calvani (FC Vado / împrumutat), Edoardo Meconi (AS Gubbio / împrumutat), Nils Zatterstrom (Shefield United / împrumut expirat), Maxwel Cornet (West Ham United / împrumut expirat), Jean Onana (Beșiktaș / împrumut expirat), Benjamin Siegrist (Rapid București / împrumut expirat) și Giovanni Lauricella (Empoli / împrumut expirat).