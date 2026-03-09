VIDEO Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP

”Dulăii” s-au distanțat din nou în Liga Zimbrilor față de revelația HC Buzău.

Campioana Dinamo a câștigat duminică derby-ul din Ștefan cel Mare cu vicecampioana Potaissa Turda, 40-27 în etapa cu numărul 16, și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Liga Zimbrilor (două puncte acum peste revelația HC Buzău și un golaveraj excelent, +138 față de +23).

În meciul tur, ”dulăii” pierduseră la Turda cu 24-29.

MVP în derby-ul de duminică a fost ucraineanul Andrii Akimenko, care a înscris 8 goluri, în timp ce de la Potaissa s-a remarcat Gabriel Dumitriu, cu 7 reușite.

Dinamo - Potaissa 40-27: ”Probabil cea mai bună repriză a alb-roșiilor din acest sezon”

❌️ Pierdem duelul de la București!

HAI TURDA!!! HAI POTAISSA!!!”, a postat la final gruparea ardeleană (foto), în timp ce CS Dinamo București a oferit mai multe detaliile despre derby:

”HANDBAL. Încheiem o săptămână perfectă pentru handbalul dinamovist cu o victorie categorică în fața Potaissei!

Diferența s-a conturat încă din primele 30 de minute, când trupa lui Paulo Pereira s-a desprins la 26-14. A fost probabil cea mai bună repriză a alb-roșiilor din acest sezon. Campionii au etalat un joc mult superior adversarilor, cu ritm și cu dorința de a arăta că nu au rivali în Liga Națională.

Cupara, Bellahcene – Vujovic 5, Nistor 3, Dedu 3, Buzle 4, Martins 1, Valdes 3, Negru 1, Pascual 3, Langaro 3, Stanciuc 4, Rosta 1, Akimenko 8, Dodica 1, Militaru.

🔜Dinamo joacă următorul meci la Lisabona, în EHFCL, joia viitoare”.

Sezonul trecut, cele două echipe s-au luptat pentru trofeu atât în Liga Zimbrilor, unde Dinamo a terminat pe locul 1 (70 de puncte) și Potaissa pe locul 2 (64 de puncte), cât și în Cupa României, unde finala a fost Dinamo - Potaissa 39-27.

Tot duminică și tot la o diferență uriașă a câștigat și echipa de Juniori 1 a lui Dinamo, 51-21 la Concordia Chiajna B!

Ce s-a întâmplat în cele cinci întâlniri de anul trecut dintre Dinamo și Potaissa

03.10.2025 Potaissa Turda - Dinamo 29-24 (meciul tur din acest sezon din Liga Zimbrilor)

21.08.2025 Potaissa Turda - Dinamo 27-34 (semifinalele Supercupei României)

14.05.2025 Potaissa Turda - Dinamo 36-30 (primul eșec al lui Dinamo după o perioadă parcă interminabilă de invincibilitate)

02.05.2025 Dinamo - Potaissa Turda 42-30 (meciul care a adus matematic ultimul titlu de campioană pentru Dinamo)

12.04.2025 Potaissa Turda - Dinamo 27-39 (finala Cupei României)

Clasamentul din Liga Zimbrilor

