Campioana Dinamo a câștigat duminică derby-ul din Ștefan cel Mare cu vicecampioana Potaissa Turda, 40-27 în etapa cu numărul 16, și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Liga Zimbrilor (două puncte acum peste revelația HC Buzău și un golaveraj excelent, +138 față de +23).

În meciul tur, ”dulăii” pierduseră la Turda cu 24-29.

MVP în derby-ul de duminică a fost ucraineanul Andrii Akimenko, care a înscris 8 goluri, în timp ce de la Potaissa s-a remarcat Gabriel Dumitriu, cu 7 reușite.

Dinamo - Potaissa 40-27: ”Probabil cea mai bună repriză a alb-roșiilor din acest sezon”

”❌️ Pierdem duelul de la București!

HAI TURDA!!! HAI POTAISSA!!!”, a postat la final gruparea ardeleană (foto), în timp ce CS Dinamo București a oferit mai multe detaliile despre derby:

”HANDBAL. Încheiem o săptămână perfectă pentru handbalul dinamovist cu o victorie categorică în fața Potaissei!

Diferența s-a conturat încă din primele 30 de minute, când trupa lui Paulo Pereira s-a desprins la 26-14. A fost probabil cea mai bună repriză a alb-roșiilor din acest sezon. Campionii au etalat un joc mult superior adversarilor, cu ritm și cu dorința de a arăta că nu au rivali în Liga Națională.

Cupara, Bellahcene – Vujovic 5, Nistor 3, Dedu 3, Buzle 4, Martins 1, Valdes 3, Negru 1, Pascual 3, Langaro 3, Stanciuc 4, Rosta 1, Akimenko 8, Dodica 1, Militaru.

🔜Dinamo joacă următorul meci la Lisabona, în EHFCL, joia viitoare”.