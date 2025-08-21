Se cunoaște finala turneului Final Four din Supercupa României

Echipele Minaur Baia Mare şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Supercupei României, după ce au învins joi, la turneul de la Bistriţa, formaţiile HC Buzău, respectiv Potaissa Turda. Trofeul va fi disputat vineri.

În prima semifinală a zilei, Minaur Baia Mare a trecut de HC Buzău, scor 28-27 (15-15), iar în cea de-a doua, campioana Dinamo Bucureşti a dispus de vicecampioana Potaissa Turda, cu 34-27 (17-14).

Astfel, vineri, vor juca pentru medalia de bronz învinsele HC Buzău – Potaissa Turda, iar pentru trofeu campioana Dinamo Bucureşti şi Minaur Baia Mare.

Deţinătoarea trofeului este campioana Dinamo Bucureşti, după ce în 2024, tot în finală cu Minaur Baia Mare, s-a impus cu 37-29.

Bistriţa va găzdui, sâmbătă şi duminică, turneul similar feminin. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, între CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare şi Corona Braşov – Gloria Bistriţa, iar duminică finalele pentru medalii.

Deţinătoarea trofeului este campioana CSM Bucureşti.

