CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Bucureşti cu scorul de 38-30 (21-15), luni seara, în Sala Apollo din Capitală, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

CSM București - Dinamo 30-38, a zecea victorie consecutivă pentru Stanciuc și compania

Cu acest succes, Dinamo a ajuns la zece victorii consecutive, serie începută la meciul tur cu CSM București, subliniază Agerpres.

Daniel Stanciuc (foto) a marcat 9 goluri pentru campioni, Branko Vujovic a reuşit 7, Andrii Akimenko 5 etc.

De la ''tigri'' s-au remarcat Andrei Valeriu Drăgan, cu 9 goluri, şi Constantin Bogdan Mănescu, 6 goluri.

💥CSM București- DINAMO 30-38 (15-21)

Cupara, Bellahcene 1 gol - Vujovic 7, Nistor 3, Buzle 3, Ladefoged, Valdes 1, Negru 1, Langaro 3, Tăut 2, Stanciuc 9, Rosta 2, Akimenko 5, Lumbroso, Dodica, Militaru 1.

Pentru campioni urmează meciul de vineri cu CSU Suceava, ora 17:30, programat în Sala Dinamo”, a postat la final clubul din Ștefan cel Mare.

Clasamentul din Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo Bucureşti 26 puncte (15 jocuri)

2. ACS HC Buzău 22 (14)

3. SCM Politehnica Timişoara 20 (16)

4. AHC Potaissa Turda 18 (15)

5. CS Minaur Baia Mare 18 (15)

6. CSM Bucureşti 17 (15)

7. CSM Vaslui 17 (15)

...