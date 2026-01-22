SPECIAL Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent

Cătălin Parfene
Din unele puncte de vedere, cluburile din România se apropie de cele din străinătate.

Campionatul European de handbal masculin, transmis în exclusivitate de VOYO, și-a încheiat aseară faza grupelor preliminare și continuă în zilele următoare cu meciurile din cele două grupe principale.

Dinamo București și FC Barcelona, în top la EHF EURO 2026

România, cu 6 jucători de la campioana Dinamo București în lot (Ionuț Iancu, Daniel Stanciuc, Călin Dedu, Robert Militaru, Ionuț Nistor, Andrei Buzle), a fost eliminată după trei înfrângeri din tot atâtea meciuri, însă ”eterna” câștigătoare a Ligii Zimbrilor continuă să aibă reprezentanți în ambele grupe principale.

În Grupa I, Portugalia pornește cu 2 puncte sub comanda selecționerului Paulo Pereira, antrenorul ”dulăilor”, iar în Grupa II, printre jucătorii Ungariei (care pornește de la 0 puncte) se numără și pivotul maghiar al lui Dinamo, Miklos Rosta.

Un detaliu interesant este cel dat de numărul de reprezentanți pe care Dinamo i-a avut la acest Campionat European, 11 (vezi galeria foto), exact cât FC Barcelona (oficial Futbol Club Barcelona Handbol), echipa numărul 1 din istorie în handbalul mondial (record de 6 trofee IHF Super Globe, care este Campionatul Mondial al Cluburilor), european (record de 12 trofee Champions League) și, bineînțeles, spaniol (record de 32 de titluri de campioană, record de 29 Cupe și tot record de 28 de Supercupe iberice).

Campioana României i-a avut, pe lângă cei șase tricolori enumerați mai sus, pe stranierii Vladimir Cupara (Serbia), Andrii Akimenko (Ucraina) și Branko Vujovic (Muntenegru), cu toții eliminați după faza grupelor preliminare, la care se adaugă, după cum am menționat, Miklos Rosta (Ungaria) și antrenorul Paulo Pereira (selecționerul Portugaliei), care vor continua în grupele principale lupta pentru calificarea în semifinale.

Peste Dinamo (11) și FC Barcelona (11), ca reprezentare la EHF EURO 2026, este doar RK Alkaloid Skopje, cu 13 jucători - 12 dintre ei sunt prezenți însă la o singură națională, în lotul Macedoniei de Nord, alături de antrenorul de la club care este și selecționer, legendarul Kiril Lazarov.

Cei 11 ”dulăi” de la Dinamo prezenți la EHF EURO 2026

Ionuț Iancu (România)

Daniel Stanciuc (România)

Călin Dedu (România)

Robert Militaru (România)

Ionuț Nistor (România)

Andrei Buzle (România)

Vladimir Cupara (Serbia)

Andrii Akimenko (Ucraina)

Branko Vujovic (Muntenegru)

Miklos Rosta (Ungaria)

Paulo Pereira (selecționer Portugalia)

Cei 11 ”catalani” de la FC Barcelona prezenți la EHF EURO 2026

Ian Barrufet (Spania)

Daniel Fernandez Jimenez (Spania)

Aleix Gomez (Spania)

Emil Nielsen (Danemarca)

Luis Frade (Portugalia)

Ludovic Fabregas (Franța)

Dika Mem (Franța) (foto)

Blaz Janc (Slovenia)

Domen Makuc (Slovenia)

Jonathan Carlsbogard (Suedia)

Viktor Gisli Hallgrimsson (Islanda)

Sursa: ehfeuro.eurohandball.com

