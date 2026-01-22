În Grupa I, Portugalia pornește cu 2 puncte sub comanda selecționerului Paulo Pereira , antrenorul ”dulăilor”, iar în Grupa II, printre jucătorii Ungariei (care pornește de la 0 puncte) se numără și pivotul maghiar al lui Dinamo, Miklos Rosta .

România, cu 6 jucători de la campioana Dinamo București în lot ( Ionuț Iancu , Daniel Stanciuc , Călin Dedu , Robert Militaru , Ionuț Nistor , Andrei Buzle ), a fost eliminată după trei înfrângeri din tot atâtea meciuri, însă ”eterna” câștigătoare a Ligii Zimbrilor continuă să aibă reprezentanți în ambele grupe principale.

Un detaliu interesant este cel dat de numărul de reprezentanți pe care Dinamo i-a avut la acest Campionat European, 11 (vezi galeria foto), exact cât FC Barcelona (oficial Futbol Club Barcelona Handbol), echipa numărul 1 din istorie în handbalul mondial (record de 6 trofee IHF Super Globe, care este Campionatul Mondial al Cluburilor), european (record de 12 trofee Champions League) și, bineînțeles, spaniol (record de 32 de titluri de campioană, record de 29 Cupe și tot record de 28 de Supercupe iberice).

Campioana României i-a avut, pe lângă cei șase tricolori enumerați mai sus, pe stranierii Vladimir Cupara (Serbia), Andrii Akimenko (Ucraina) și Branko Vujovic (Muntenegru), cu toții eliminați după faza grupelor preliminare, la care se adaugă, după cum am menționat, Miklos Rosta (Ungaria) și antrenorul Paulo Pereira (selecționerul Portugaliei), care vor continua în grupele principale lupta pentru calificarea în semifinale.

Peste Dinamo (11) și FC Barcelona (11), ca reprezentare la EHF EURO 2026, este doar RK Alkaloid Skopje, cu 13 jucători - 12 dintre ei sunt prezenți însă la o singură națională, în lotul Macedoniei de Nord, alături de antrenorul de la club care este și selecționer, legendarul Kiril Lazarov.

Cei 11 ”dulăi” de la Dinamo prezenți la EHF EURO 2026

