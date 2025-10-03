LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30, Potaissa Turda și Dinamo se întâlnesc în meciul care mai nou a devenit derby-ul campionatului din handbalul românesc.

Dinamo este campioana en-titre din Liga Zimbrilor, deținătoarea Cupei și a Supercupei, în timp ce Potaissa este vicecampioana din ultima ediție și finalista Cupei.

”Marele derby contra celor de la Dinamo”, după cum îl prezintă gazdele, se joacă pe NOVA PG Arena și este transmis în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Ultimele întâlniri dintre Dinamo și Potaissa



21/08/2025 AHC Potaissa Turda 27:34 CS Dinamo București (semifinalele Supercupei României)

14/05/2025 AHC Potaissa Turda 36:30 CS Dinamo București (primul eșec al lui Dinamo după o perioadă parcă interminabilă de invincibilitate)

02/05/2025 CS Dinamo București 42:30 AHC Potaissa Turda (meciul care a adus matematic ultimul titlu de campioană pentru Dinamo)

12/04/2025 AHC Potaissa Turda 27:39 CS Dinamo București (finala Cupei României)

14/04/2024 AHC Potaissa Turda 35:35 CS Dinamo București

