Alegeri Federația Română de Handbal | Mariana Tîrcă: "Ne tot învârtim în jurul cozii"

Alegeri Federația Română de Handbal | Mariana Tîrcă: &quot;Ne tot învârtim în jurul cozii&quot; Handbal
Alexandru Hațieganu
Fosta mare jucătoare candidează pentru postul de vicepreședinte al Federației Române de Handbal.

Alegerile la FRH au loc vineri. Meciurile din Liga Florilor și din Liga Zimbrilor sunt transmise de Pro Arena și VOYO.

Lupta pentru șefie în Federația Română de Handbal a intrat în linie dreaptă. Pentru cel mai important fotoliu din forul handbalistic se luptă patru 'concurenți' iar pentru funcția de vicepreședinte a intrat în cursă și legendara Mariana Tîrcă, una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria sportului cu mingea pe semicerc.

Mariana Tîrcă luptă pentru postul de vicepreședinte la alegerile de la Federația Română de Handbal

Fosta mare handbalistă consideră că este nevoie de o redresare a handbalului românesc şi că acest obiectiv ar trebui să primeze.

"Trebuie să identificăm împreună cauzele situaţiei în care suntem astăzi. Doar găsindu-le putem să începem să reconstruim. Întotdeauna am evitat să găsim cauzele şi doar aşa putem să îndepărtăm efectul. Cauzele sunt multe şi ăsta este motivul pentru care sunt astăzi aici, trebuie să ajutăm la redresarea handbalului.

Nu mai e nevoie de interese personale, trebuie să primeze interesul handbalului. Trebuie să identificăm cauzele şi să facem un plan pentru a redresa handbalul pentru că este păcat. La nivel european handbalul românesc a avut întotdeauna rezultate. Ne tot învârtim în jurul cozii, eu spun că echipele naţionale trebuie să rămână prioritare", a declarat Tîrcă.

  • 2.043 de goluri a marcat Mariana Tîrcă pentru naționala României
  • 335 de meciuri a jucat Mariana Tîrcă în naționala României

Mariana Tîrcă și fiica ei, Sorina Grozav, handbalistă a naționalei României

  • Mariana Tîrcă: "Domnul Din a insistat foarte mult să mă alături echipei dânsului, iar motivul principal pentru care mă implic este faptul că eu fac parte din familia handbalului şi am ajuns datorită acestui sport să fiu ceea ce sunt astăzi. Şi simt nevoia să dau şi eu ceva handbalului".

Alegeri Federația Română de Handbal | Patru candidați

Preşedintele în exerciţiu al FRH, Constantin Din, 57 de ani, este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti şi a fost arbitru internaţional IHF, oficiind la meciuri importante, de la întrecerile europene la Campionate Mondiale şi Jocurile Olimpice.

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal, Sorin Dinu, este tot fost arbitru internaţional de handbal. Născut la 21 decembrie 1967, Dinu este absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti.

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal Cluj, Cristian Potoră, are 49 de ani şi ocupă funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al FRH. De asemenea, Potoră este inspector şcolar general adjunct la IŞJ Cluj. În handbal a activat ca observator al Federaţiei Europene de Handbal şi al FRH şi ca arbitru.

Fostul internaţional Bogdan Voina, 47 de ani, este fiul celebrului handbalist Radu Voina. Ca jucător a evoluat la echipele Steaua, Selestat şi Strasbourg şi a activat la prima reprezentativă timp de 9 ani. El are în palmares un titlu de campion şi o Cupă Challenge, trofee câştigate cu Steaua. După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV şi în paralel manager general al companiei Sport Suport. El a candidat la preşedinţia FRH şi în 2022, când a ieşit pe locul 3, după Constantin Din şi Alexandru Dedu.

Adunarea Generală de Alegeri a Federaţiei Române de Handbal va avea loc la 24 aprilie 2026, de la ora 11:00, la Hotel Pullman World Trade Center, sala New York.

