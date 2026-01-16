Naționala condusă de George Buricea joacă în această seară, de la 19:00, la Herning, contra Portugaliei, într-o partidă contând pentru etapa inaugurală a Grupei B din cadrul Campionatului European de handbal masculin.

Repartizată într-o grupă de foc, reprezentativa masculină are un vagon de speranțe pentru că trecutul o obligă - suntem de patru ori campioni mondiali -, iar generația actuală e una extrem de talentată. Mai rămâne însă în ecuația înfruntării cu Portugalia și doza de noroc, dar și forma de moment a băieților lui George Buricea.

Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)

