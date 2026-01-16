EXCLUSIV Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)

Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO) Handbal Constantin Din: "De opt ani handbalul se află pe traiectorie descendentă. Oamenii vor schimbarea". Când au loc alegerile la FRH
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul European de handbal masculin e transmis în direct de VOYO.

TAGS:
Constantin DinRomaniaPortugaliaHerningGeorge BuriceaVoyocampionatul europeanHandbal Masculin
Din articol

Naționala condusă de George Buricea joacă în această seară, de la 19:00, la Herning, contra Portugaliei, într-o partidă contând pentru etapa inaugurală a Grupei B din cadrul Campionatului European de handbal masculin.

Repartizată într-o grupă de foc, reprezentativa masculină are un vagon de speranțe pentru că trecutul o obligă - suntem de patru ori campioni mondiali -, iar generația actuală e una extrem de talentată. Mai rămâne însă în ecuația înfruntării cu Portugalia și doza de noroc, dar și forma de moment a băieților lui George Buricea.

Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a sintetizat în câteva cuvinte ce simte înainte de meci, dar și care e marele obiectiv. Fostul mare arbitru așteaptă ca băieții lui Buricea să se autodepășească și să contracareze jocul în viteză al Portugaliei. Aspirațiile lui Constantin Din sunt mari.

"Emoții, speranțe și multă dorință ca handbalul românesc să devină din ce în ce mai bun", a declarat pentru Sport.ro oficialul Federației Române de Handbal.

Celelalte două partide din Grupa B pentru România: în 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi în 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30). Campionatul European din 2026 este găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

  • Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
Rezultatele spun altceva: cotă gigantică pentru o victorie a României în fața Portugaliei, în primul meci la Europeanul de Handbal
Rezultatele spun altceva: cotă gigantică pentru o victorie a României în fața Portugaliei, în primul meci la Europeanul de Handbal
ULTIMELE STIRI
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
E gata! Transfer tare la Manchester City
E gata! Transfer tare la Manchester City
Refuzată de Cîrjan, Metalist Harkov a acționat imediat. Anunț oficial al ucrainenilor
Refuzată de Cîrjan, Metalist Harkov a acționat imediat. Anunț oficial al ucrainenilor
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Gigi Becali a făcut anunțul: e OUT pentru FC Argeș - FCSB!
Gigi Becali a făcut anunțul: e OUT pentru FC Argeș - FCSB!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv



Recomandarile redactiei
E gata! Transfer tare la Manchester City
E gata! Transfer tare la Manchester City
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
Alte subiecte de interes
Constantin Din a anunțat ce post îi propune Cristinei Neagu după retragere
Constantin Din a anunțat ce post îi propune Cristinei Neagu după retragere
Revoluție în handbalul românesc!? Ce au propus mai mulți reprezentanți ai cluburilor
Revoluție în handbalul românesc!? Ce au propus mai mulți reprezentanți ai cluburilor
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!