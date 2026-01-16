Naționala condusă de George Buricea joacă în această seară, de la 19:00, la Herning, contra Portugaliei, într-o partidă contând pentru etapa inaugurală a Grupei B din cadrul Campionatului European de handbal masculin.
Repartizată într-o grupă de foc, reprezentativa masculină are un vagon de speranțe pentru că trecutul o obligă - suntem de patru ori campioni mondiali -, iar generația actuală e una extrem de talentată. Mai rămâne însă în ecuația înfruntării cu Portugalia și doza de noroc, dar și forma de moment a băieților lui George Buricea.
Constantin Din, șeful FRH, reacție superbă înainte de debutul României la Campionatul European de handbal masculin (VOYO)
Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a sintetizat în câteva cuvinte ce simte înainte de meci, dar și care e marele obiectiv. Fostul mare arbitru așteaptă ca băieții lui Buricea să se autodepășească și să contracareze jocul în viteză al Portugaliei. Aspirațiile lui Constantin Din sunt mari.
"Emoții, speranțe și multă dorință ca handbalul românesc să devină din ce în ce mai bun", a declarat pentru Sport.ro oficialul Federației Române de Handbal.
Celelalte două partide din Grupa B pentru România: în 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi în 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30). Campionatul European din 2026 este găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.
- Turneul final se desfăşoară în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).