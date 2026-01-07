Dedu îl va avea adversar pe actualul șef, Constantin Din, însă este convins că are de partea sa susținerea unei părți importante a lumii handbalului.

După ce a făcut anunțul inițial chiar pe 1 ianuarie, Alexandru Dedu a detaliat planurile sale la sptfm.ro. Fostul președinte din perioada 2014-2022 a explicat că nu a luat decizia impulsiv, ci a analizat situația pe toate părțile, iar factorul decisiv a fost presiunea venită din teritoriu, de la oamenii care au simțit lipsa viziunii sale în ultimul ciclu olimpic.

„Cea mai importantă motivare a venit din partea multor oameni de handbal care își doresc să revin în acea poziție. Eu am tot amânat să spun. Am luat și am pus pe toate părțile această posibilă revenire. În cele din urmă, am hotărât să anunț pe 1 ianuarie. Tot timpul o să se dea în cel care conduce. Nu este vorba despre cine conduce Federația Română de Handbal, ci despre cineva care are puterea să transmită un mesaj corect. Cineva care are experiența necesară să spună că acesta este drumul și să reușească să coaguleze o mare parte dintre oamenii din handbal într-o anumită direcție. Sunt mulți oameni de calitate în handbal”, a spus Dedu pentru sursa citată mai sus.

„Problema este a noastră, a conducătorilor”

În discursul său, candidatul la șefia FRH a ținut să demonteze mitul conform căruia România nu ar mai avea talente. Dedu a pus degetul pe rană, afirmând că declinul sau stagnarea nu sunt cauzate de copii, ci de modul în care aceștia sunt ghidați de antrenori și de conducători. El a insistat pe necesitatea unei alinieri urgente la standardele internaționale pentru a mai putea spera la performanțe notabile.

„Problema nu este la copii. Copiii noștri au toate calitățile necesare pentru a face handbal de mare performanță. Problema este a noastră, a conducătorilor și antrenorilor. Noi trebuie să ne aliniem la niște cerințe obligatorii pentru performanță la nivel mondial dacă ne dorim să mai ajungem pe acolo”, a mai spus fostul conducător al FRH.

