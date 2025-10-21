Record nedorit doborât în meciul din Champions League în care Vlad Dragomir a avut un gol anulat

Inter îi face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de „nerazzurri”

Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în două finale, la sol şi la bârnă, marţi, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), în timp ce Denisa Golgotă şi-a asigurat prezenţa în finala de la sol.

Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia



Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în finala de la sol cu cea mai mare notă la acest aparat, 13,666 puncte, în timp ce Golgotă a avut a cincea notă, 13,333 puncte. Anamaria Mihăescu a fost a 34-a, cu 12,300.



La bârnă, Maneca-Voinea a obţinut a treia notă din calificări, 13,833 puncte, devansată de chinezoaica Qingying Zhang, 14,366 puncte, şi de brazilianca Flavia Saravia, 13,833 puncte (notă de execuţie mai mare). Golgotă a fost a 19-a în calificări, cu 12,833 puncte, iar Anamaria Mihăescu a 82-a, cu 11,300 puncte.



Sabrina Maneca-Voinea este prima rezervă în finala de la sărituri, cu media de 13,516 puncte (13,833, respectiv 13,200).



La paralele, Ella Oprea a fost a 31-a în calificări, cu 12,900 puncte, Anamaria Mihăescu a fost a 51-a, cu 12,266 puncte, iar Denisa Golgotă a fost a 95-a, cu 10,300 puncte.



Denisa Golgotă a ratat de puţin calificarea în finala la individual compus, fiind a treia rezervă după ce a fost înregistrată cu al 28-a total, 49,832 de puncte. Mihăescu a fost a 34-a, cu 49,232 puncte.



Rusoaica Angelina Melnikova a obţinut cel mai bun punctaj în calificări, 54,566 puncte. Ultima care a prins finala de 24 a fost slovena Lucija Hribar, cu 50,498 puncte.



România nu a mai obţinut o medalie la Campionatele Mondiale de zece ani, din 2015, când Marian Drăgulescu câştiga argintul la sărituri, iar Larisa Iordache bronzul la individual compus, la Glasgow.

Agerpres

