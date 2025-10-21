Mijlocașul român, căpitan al ciprioților, a marcat un gol spectaculos, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.



În minutul 33, Dragomir a ratat o șansă uriașă de a înscrie, după ce a fost servit excelent de Quina, dar șutul său l-a lovit în plin pe portarul Temirlan Anarbekov, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.



EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League!



Momentul de glorie a venit în minutul 72. Dragomir a urmărit o minge trimisă lung de propriul portar, a șutat de la marginea careului, mingea a lovit transversala, a ricoșat în portarul advers și a intrat în poartă.

