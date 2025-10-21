FOTO EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League! De ce nu s-a bucurat românul

EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League! De ce nu s-a bucurat românul
Vlad Dragomir (26 de ani) a trăit emoții uriașe în meciul dintre Kairat Almaty și Pafos, din etapa a treia a grupelor UEFA Champions League. 

Champions League Kairat Almaty vlad dragomir Pafos
Mijlocașul român, căpitan al ciprioților, a marcat un gol spectaculos, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR.

În minutul 33, Dragomir a ratat o șansă uriașă de a înscrie, după ce a fost servit excelent de Quina, dar șutul său l-a lovit în plin pe portarul Temirlan Anarbekov, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League!

Momentul de glorie a venit în minutul 72. Dragomir a urmărit o minge trimisă lung de propriul portar, a șutat de la marginea careului, mingea a lovit transversala, a ricoșat în portarul advers și a intrat în poartă.

Totuși, bucuria românului a durat doar câteva secunde. Faza a fost analizată în camera VAR, iar arbitrul a anulat golul pentru o poziție de offside la începutul acțiunii. Din acest motiv, Dragomir nu s-a putut bucura pe deplin de execuția sa.

Dacă nu ar fi fost anulat, golul lui Vlad Dragomir ar fi putut fi doar al doilea marcat de ciprioți în istoria Champions League.

