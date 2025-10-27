FR Gimnastică transmite o clarificare, luni seară, în urma unor acuzaţii lansate de gimnasta Denisa Golgotă privind ”tratamente preferenţiale” în cadrul lotului feminin şi a faptului că plângerea sportivei nu a fost luată în seamă.

Prin intermediul unui comunicat de presă, FRG confirmă sesizarea sportivei şi explică analizele efectuate la nivel federal. Redăm integral comunicatul FRG:

Comunicatul integral al FRG



”În urma apariţiei în spaţiul public a unor declaraţii şi interpretări referitoare la climatul din cadrul lotului naţional de gimnastică, Federaţia Română de Gimnastică consideră important să ofere o clarificare bazată pe fapte şi pe discuţiile purtate cu toate părţile implicate.

Federaţia tratează cu responsabilitate, echilibru şi respect orice sesizare venită din partea sportivilor noştri sau a colectivelor tehnice, având ca principiu fundamental protejarea demnităţii, sănătăţii şi a drepturilor acestora.

1. Discuţiile avute şi măsurile luate

Cu privire strict la sesizarea transmisă de sportiva Denisa GOLGOTĂ antrenorului federal, aceasta a făcut obiectul unor analize temeinice la nivelul FRG, fiind organizate două întâlniri oficiale la sediul Federaţiei, consemnate prin minutele din 29 iulie şi, respectiv, 5 august 2025, la care au participat sportive, antrenori, specialişti, precum şi reprezentanţi ai conducerii.

În cadrul întâlnirii din 29 iulie 2025, s-a discutat cu sportivele Denisa GOLGOTĂ, Maria MIHĂESCU şi Mara CEPLINSCHI, alături de antrenorii Corina MOROŞAN şi Sebastian NEMEŞ — colectiv care activează în sala de gimnastică din incinta Complexului Sportiv Naţional ”Lia Manoliu”. S-au analizat aspecte legate de programul de antrenament, împărţirea spaţiului şi condiţiile de cazare.

Federaţia a reţinut preocupările formulate şi a dispus identificarea de soluţii pentru ca fiecare sportivă să beneficieze de condiţii egale, sigure şi corecte de pregătire.

Ulterior, la data de 5 august 2025, FRG a convocat o a doua întâlnire, cu participarea celuilalt colectiv tehnic — antrenorii Camelia VOINEA şi Dan POTRA, coregrafa Marcela FUMEA şi maseurul Răzvan SPIRESCU.

În urma discuţiilor, s-a convenit stabilirea unui program de antrenamente decalat, care să permită folosirea echitabilă a sălii şi să elimine eventualele surse de tensiune între echipe.

Programul a fost aprobat de conducerea FRG şi afişat, în prezenţa sportivelor, în sala de gimnastică din cadrul Complexului Sportiv Naţional ”Lia Manoliu”, fiind respectat de ambele colective.

Totodată, au fost verificate şi reconfirmate condiţiile privind alimentaţia, recuperarea şi asistenţa medicală, considerate corespunzătoare atât de personalul tehnic, cât şi de cel medical.

2. Tratament egal pentru sportivi

Federaţia Română de Gimnastică condamnă ferm orice formă de favoritism, discriminare sau presiune nejustificată între sportivi sau colectivele tehnice.

Toate componentele lotului naţional concurează sub acelaşi drapel al României şi trebuie să beneficieze de sprijin instituţional egal.

Fiecare sportivă reprezintă o valoare a gimnasticii româneşti, iar obiectivul Federaţiei este de a le asigura tuturor un climat echilibrat, sigur şi bazat pe respect reciproc.

În ceea ce priveşte Campionatul Mondial de la Jakarta, condiţiile de pregătire, cazare şi alimentaţie au fost aceleaşi pentru întreaga delegaţie.

Dificultăţile legate de adaptarea la alimentaţia locală au fost resimţite de toţi componenţii delegaţiei, dar au fost gestionate prompt de echipa medicală, inclusiv prin intervenţia medicului oficial al competiţiei, care a acordat asistenţă specială sportivei aflate în nevoie (Denisa GOLGOTĂ).

3. Analiza şi dialogul vor continua

Vom analiza cu atenţie fiecare sesizare primită, în spiritul transparenţei şi al optimizării continue a activităţii Federaţiei.

FRG reafirmă că niciun semnal privind posibile acte de hărţuire sau conduită inadecvată nu este şi nu va fi ignorat.

În spiritul transparenţei şi al responsabilităţii, Federaţia va dispune reanalizarea situaţiei de către o comisie independentă, cu respect deplin faţă de confidenţialitate şi drepturile tuturor celor implicaţi.

Federaţia îşi menţine disponibilitatea pentru dialog deschis şi constructiv cu toţi sportivii, antrenorii şi părinţii acestora, pentru a evita escaladarea conflictelor şi pentru a identifica soluţii care să protejeze echilibrul emoţional, sănătatea şi performanţa echipei.

În acest sens, FRG va continua să asigure un mediu de pregătire profesionist, sigur şi echitabil, în care fiecare sportiv să se simtă respectat şi protejat.

Combatem ferm orice formă de discriminare sau inegalitate de şanse şi susţinem comunicarea deschisă ca instrument esenţial pentru progres.

Suntem convinşi că doar prin dialog real, încredere şi respect reciproc, gimnastica românească poate continua să performeze, să construiască o comunitate unită şi frumoasă şi să reprezinte cu demnitate România pe scena internaţională”

Ce s-a întâmplat



La revenirea în ţară, după Campionatul Mondial de la Jakarta, sportiva Denisa Golgotă a făcut declaraţii privind hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional, pe care ar fi sesizat-o FRG, însă fără rezultat.

”Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea ştie despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, federaţia s-a făcut că plouă!”, a declarat Golgotă, citată de as.ro.

Deşi nu a pronunţat nume, declaraţia gimnastei a provocat o reacţie din partea Cameliei Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea, care a condamnat acuzaţiile şi a ameninţat cu instanţa.

La Campionatul Mondial de la Jakarta niciuna dintre cele două sportive nu a obţinut vreo medalie. Denisa Golgotă a fost pe locul 7 la sol, iar Sabrina Maneca-Voinea pe locul 4 la sol şi locul 7 la bârnă. news.ro

