Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) a înregistrat douăzeci și opt de victorii în cele patruzeci și opt de partide oficiale disputate în 2025.

A doua ucraineancă în clasamentul mondial, după Elina Svitolina (14 WTA), partenera de dublu a Gabrielei Ruse are un titlu WTA în palmares, în proba individuală, cucerit la Austin, în 2023.

Marta Kostyuk, intimidată de forța jucătoarelor din top

Doi ani mai târziu, Kostyuk va încheia sezonul în top 30 mondial, dar nu a fost în competiție pentru locurile care califică la Turneul Campioanelor.

Jucătoarea din Ucraina a vorbit despre diferențele de ordin fizic pe care le notează atunci când joacă împotriva celor mai bune sportive din circuitul WTA: Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

„Când am jucat cu Iga Swiatek, nu am fost pregătită deloc. Am jucat împotriva ei în urmă cu un an și a fost foarte puternică.

Cu Aryna Sabalenka știu că e o bătălie dură. Am abilitățile mele, dar, la final, văd că sunt mult mai mari decât mine, mai înalte, mai puternice,” a punctat Marta Kostyuk, într-un interviu acordat Tennis365.

