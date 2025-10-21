GALERIE FOTO Drama partenerei de dublu a Gabrielei Ruse: ce o deranjează la Swiatek și Sabalenka

Drama partenerei de dublu a Gabrielei Ruse: ce o deranjează la Swiatek și Sabalenka
Partenera de dublu a Gabrielei Ruse a declarat cum percepe diferența dintre propriile sale forțe și puterile Arynei Sabalenka.

Marta Kostyuk Tenis WTA Iga Swiatek Aryna Sabalenka
Marta Kostyuk (23 de ani, 27 WTA) a înregistrat douăzeci și opt de victorii în cele patruzeci și opt de partide oficiale disputate în 2025.

A doua ucraineancă în clasamentul mondial, după Elina Svitolina (14 WTA), partenera de dublu a Gabrielei Ruse are un titlu WTA în palmares, în proba individuală, cucerit la Austin, în 2023.

Marta Kostyuk, intimidată de forța jucătoarelor din top

Doi ani mai târziu, Kostyuk va încheia sezonul în top 30 mondial, dar nu a fost în competiție pentru locurile care califică la Turneul Campioanelor.

Jucătoarea din Ucraina a vorbit despre diferențele de ordin fizic pe care le notează atunci când joacă împotriva celor mai bune sportive din circuitul WTA: Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

„Când am jucat cu Iga Swiatek, nu am fost pregătită deloc. Am jucat împotriva ei în urmă cu un an și a fost foarte puternică.

Cu Aryna Sabalenka știu că e o bătălie dură. Am abilitățile mele, dar, la final, văd că sunt mult mai mari decât mine, mai înalte, mai puternice,” a punctat Marta Kostyuk, într-un interviu acordat Tennis365.

Marta Kostyuk, despre testosteron, care face diferența în WTA

„Toate jucătoarele avem propria structură biologică. Unele au un nivel de testosteron mai ridicat, altele, mai scăzut. E natural, dar ajută, cu siguranță.

Mă simt mai mică decât ele. Încerc să văd cum pot să le bat cu abilitățile pe care le am, dar trebuie să muncesc mai mult pentru a câștiga punctele. Trebuie să alerg mult mai mult decât ele ca să câștig puncte,” a completat Kostyuk.

„Niciodată nu m-am simțit mai proaspătă, la finalul unui sezon.”

Într-un interviu acordat recent revistei Vogue, Marta Kostyuk a declarat că nu s-a simțit niciodată mai proaspătă decât acum, la sfârșitul unui sezon.

„Întotdeauna am muncit până la epuizare, dar acum mi-am dat seama că nu va funcționa așa. Carierele jucătorilor de tenis sunt scurte, așa că trebuie trăite cu încântare.

Trebuie să ne bucurăm de ele, nu să așteptăm să se încheie. Îmi place cum joc acum, în funcție de starea de moment și mă bucur de munca pe care o fac,” a punctat ucraineanca Marta Kostyuk.

Marta Kostyuk

