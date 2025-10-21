Mijlocașul a ajuns în Major League Soccer, la Vancouver, liber de contract.

Thomas Muller: ”Mi-aș fi putut imagina un viitor la Barcelona!”

Lucrurile ar fi putut sta însă diferit pentru Thomas Muller. Fotbalistul a recunoscut că ar fi fost interesat să își continue cariera în Europa și ar fi fost încântat de o aventură la Barcelona, acolo unde ar fi colaborat cu Hansi Flick, fostul său antrenor de la Bayern Munchen.

În cariera sa, Muller a jucat în zece meciuri împotriva catalanilor, a pierdut doar două meciuri și a câștigat opt.

”Mi-aș fi putut imagina un viitor la Barcelona, da. Dacă Hansi Flick, care mă cunoaște foarte bine, m-ar fi sunat și mi-ar fi plăcut proiectul de la Barcelona, mi-aș fi putut imagina ceva de genul acesta. Este un club de top, unde știi ce așteaptă oamenii de la tine”, a spus Thomas Muller, conform Blickpunkt Sport.