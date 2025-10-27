Fără a da nume, sportiva a susținut că anumite persoane din sala de antrenament au încercat să o facă să cedeze psihic și au hărțuit-o.

Camelia Voinea: ”Sunt niște minciuni, frustrări, pentru că Sabrina e mult mai bună decât ea!”

Cel mai probabil, Denisa Golgotă a făcut referire la familia Voinea, care se antrenează în aceeași sală. Mai grav este că Denisa a făcut plângere la Federația Română de Gimnastică, însă ”federalii” nu au oferit niciun răspuns.

Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a reacționat după declarațiile Denisei Golgotă și a transmis că, în cazul în care nu își va prezenta scuze pentru ceea ce a spus, o va da în judecată pe gimnasta de 23 de ani.

De altfel, Camelia Voinea, care este și antrenoarea Sabrinei, susține că acuzațiile Denisei Golgotă au apărut din cauză că sportiva este invidioasă pe performanțele fiicei sale.

”Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale.

Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni”, a spus Camelia Voinea pentru GSP.

