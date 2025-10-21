După fluierul final, între Eugen Neagoe și Andrea Mandorlini a izbucnit un conflict pe teren de la o fază petrecută pe final.

Eugen Neagoe: ”Cu Mandorlini nu am nimic și nu am nimic de împărțit cu el!”

A doua zi după meci, Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit despre conflictul avut cu Andrea Mandorlini, de la finalul meciului de pe Ilie Oană. Neagoe spune că nu are nimic personal cu tehnicianul Italian și mărturisește că totul a fost amplificat și că nu ar fi meritat cartonașul galben.

”Sincer nu m-am întâlnit cu Mandorlini după meci, dar nu a fost un conflict. Nu l-am jignit, nu. A fost o aruncare de la margine care a fost pentru noi, dar s-a greșit, s-a dat pentru ei. Am reproșat arbitrului, pe un ton civilizat, că e pentru noi. Și Mandorlini a sărit de pe bancă și mi-a zis ceva ‘ce vorbești tu?’. I-am spus ‘băi, tu cu mine vorbești?’. Le-am spus că nu am jignit pe nimeni, nu înțeleg de ce mi-au dat galben.

Mă uit la alte campionate, Simeone intră pe teren 1 metru, alții la fel, și nu pățesc nimic. Nu cred că meritam galben că nu am jignit pe nimeni. Cu Mandorlini nu am nimic și nu am nimic de împărțit cu el. Nu a fost obiectivul meu să plece antrenorul de la CFR. Am mai auzit povești, că sunt defensiv, dar na, cine nu a lucrat cu mine nu știe. Scopul meu e să antrenez echipa cât mai bine cu putință”, a spus Eugen Neagoe, conform Fanatik.

