După 2-0 cu Ajax Amsterdam și 3-0 cu Slavia Praga, Inter joacă al treilea meci din grupa UCL.

Inter Milano, Cristian Chivu, Champions League, Napoli, Union Saint Gilloise
Union Saint-Gilloise - Inter Milano

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Inter Milano joacă în deplasare la Union Saint-Gilloise, campioana en-titre a Belgiei.

Echipa antrenată de românul Cristian Chivu are până acum un parcurs perfect în Champions League, două victorii din tot atâtea meciuri și niciun gol primit: 2-0 în deplasare cu Ajax Amsterdam și 3-0 acasă cu Slavia Praga.

După meciul din Champions League, pe Chivu îl așteaptă derby-ul cu Napoli

"Nu ne gândim la Napoli (n.r. - următoarea adversară din Serie A). Abordăm fiecare meci pentru ceea ce este. 

Liga Campionilor este o competiţie care nu ar trebui niciodată subestimată. Aceşti băieţi au arătat în ultimii ani ce înseamnă să joci în ea: două finale în trei ani nu sunt întâmplătoare. Există cluburi care nu au reuşit asta în treizeci de ani. 

Tratăm acest meci cu cea mai mare atenţie şi responsabilitate, pentru a onora tricoul şi munca depusă de club şi jucători. Va fi timp pentru Napoli, de mâine seară încolo", a declarat Chivu în cursul conferinţei de presă de luni.

Întrebat dacă va face rotaţii în echipa sa la meciul cu belgienii, antrenorul român a răspuns:

"Nu vorbesc despre rotaţii. Vorbesc despre alegeri. Pentru mine, nu există titulari: spun asta de două luni. Am încredere în toţi cei 22 de jucători de câmp, plus cei trei portari. Toţi sunt buni, toţi gata să înceapă.

Sunt fericit să am un astfel de grup, pentru că îmi permite să continui o meserie în care cred: crearea unui mediu pozitiv, în care fiecare simte că poate contribui. Aceasta este forţa noastră".

Obiectivul lui Inter Milano: ”Să fim protagoniști peste tot”

"Când spun că vrem să mergem până la capăt, mă refer la asta: oportunitatea, între martie şi aprilie, de a fi în continuare protagonişti peste tot. Acesta este obiectivul nostru. 

Trebuie să ne menţinem entuziasmul, dar şi claritatea. Suntem o echipă experimentată, atât ca grup, cât şi ca club, şi ştim că un singur pas greşit ne poate da înapoi. Trecem printr-o perioadă bună, plini de încredere, cu performanţe solide şi convingere. 

Cheia va fi să continuăm cu aceeaşi forţă şi mentalitate ca în ultimele săptămâni, fiind conştienţi în acelaşi timp că vor veni momente dificile. Şi atunci va trebui să rămânem uniţi", a mai spus Chivu.

