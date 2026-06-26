Iritată de afirmațiile lui Emil Boc, Rusia și-a retras echipa de la Cluj!

Echipa naţională rusă de gimnastică ritmică a decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026, de la Cluj-Napoca, "din cauza unor încălcări grave ale regulilor de competiţie din partea organizatorilor", a anunţat vineri biroul de presă al Federaţiei Ruse de Gimnastică (RGF), potrivit TASS.

Ambasada Rusiei în România notează, într-un comunicat, că “sportivii ruşi au fost nevoiţi să renunţe la participarea la competiţia de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfăşurată în perioada 26–28 iunie 2026 la Cluj-Napoca, ca urmare a poziţiei părţii române, care nu a asigurat posibilitatea participării depline a echipei naţionale a Rusiei, în pofida deciziilor Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG) din 17 mai 2026 şi ale Uniunii Europene de Gimnastică (European Gymnastics) din 24 mai 2026 privind anularea măsurilor restrictive aplicate anterior (Ad-Hoc Rules) şi restabilirea deplină în drepturi a sportivilor ruşi”. Rusia ripostează după declarațiile lui Emil Boc “Autorităţile locale au refuzat să ofere delegaţiei noastre posibilitatea de a evolua sub Drapelul de Stat al Federaţiei Ruse şi cu intonarea Imnului de Stat al Federaţiei Ruse. Acest fapt contravine principiilor fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevăd egalitatea participanţilor la competiţiile sportive şi inadmisibilitatea discriminării pe criterii de cetăţenie sau apartenenţă naţională. Sportul este menit să unească popoarele, să consolideze înţelegerea reciprocă şi să servească păcii, nu să devină ostatic al conjuncturii politice şi instrument al răspunderii colective.

Gimnaştii ruşi sunt, de-a lungul a numeroase decenii, lideri recunoscuţi ai sportului mondial, iar performanţele lor au adus o contribuţie nepreţuită la dezvoltarea gimnasticii ritmice. Regretăm sincer că suporterii europeni au fost din nou privaţi de posibilitatea de a urmări performanţele excepţionalilor sportivi ruşi. Le urăm gimnaştilor noştri, antrenorilor şi întregii delegaţii ruse tărie de caracter, noi victorii strălucite şi rezultate remarcabile la viitoarele competiţii internaţionale”, se arată în mesajul ambasadei.

Emil Boc, reacția care i-a înfuriat pe ruși: "Nu se va intona imnul Rusiei în sala polivalentă din Cluj-Napoca" Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat în urmă cu o zi că la Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup care se desfăşoară în BTarena în perioada 26-28 iunie vor participa sportivi din Rusia, însă aceştia nu vor putea utiliza imnul sau steagul ca reprezentare în competiţie. “În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei”, a spus el. Anunţul a fost primit cu reacţii dure din Rusia, din parlament cerându-se ca România să fie privată de dreptul de a găzdui turnee. "Mă aflu la Londra, la forumul mondial al primarilor pentru acţiuni climatice şi aş vrea pe scurt să vă exprim punctul meu de vedere cu privire la o informaţie din ţară pe care am primit-o recent. Şi anume: urmează în acest weekend, 26-28 iunie, să se desfăşoare la Cluj-Napoca o cupă mondială de gimnastică ritmică cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiţii în sala polivalentă BTarena, am ştiut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul şi steagul ca reprezentare în competiţia oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federaţia Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile şi permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul şi steagul în competiţiile oficiale, inclusiv pentru această competiţie de la Cluj-Napoca. Aş vrea să fie foarte clar şi răspicat şi fără echivoc.

În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această ţară. Această decizie nu este o formă de protest faţă de sportivi, nu am nimic cu sportul, susţin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene, la Cluj, ţară care şi-a exprimat de atât de multe ori poziţia împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina şi de asemenea Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei.

Cer Federaţiei Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiţie. În aceste condiţii am aprobat organizarea ei la Cluj, sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivii din Rusia la competiţia de gimnastică. În egală măsură solicit Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice această situaţie acum, înainte de începerea competiţiei oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale. Cred că este o chestiune corectă, de bun simţ, să respectăm regulile jocului, să respectăm valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport şi să fie în competiţie, dar să nu fie folosiţi în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României", a spus Emil Boc miercuri.