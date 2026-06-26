Cristi Chivu cheamă un campion mondial la Inter. Pe cine vrea antrenorul român pentru flancul drept

După un prim sezon pe banca tehnică, în care a câștigat titlul și Cupa Italiei, Cristi Chivu pregătește viitoarea stagiune. Clubul milanez are nevoie de întăriri în defensivă, în urma plecării lui Denzel Dumfries la Real Madrid, echipă care a achitat clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro. Conducerea a ratat transferul lui Marco Palestra, jucător care a ajuns la Chelsea, astfel că antrenorul român a reorientat atenția echipei spre piața din Spania.

Interes pentru Nahuel Molina

Potrivit publicației Tuttosport, principala opțiune a lui Chivu este Nahuel Molina, legitimat la Atletico Madrid. Campionul mondial argentinian este monitorizat de milanezi încă din perioada în care juca pentru Udinese. Transferul fotbalistului nu este însă unul simplu. Valoarea sa pe piață atinge suma de 30 de milioane de euro. Totuși, suma de transfer ar putea fi redusă în urma negocierilor cu spaniolii. De serviciile fundașului se interesează și AS Roma.

În cazul în care discuțiile pentru Molina nu se vor concretiza, Inter are pregătite mai multe variante de rezervă. Pe lista scurtă se află Agustin Giay de la Palmeiras, cotat la aproximativ 20 de milioane de euro, brazilianul Dodò de la Fiorentina și Norton-Cuffy.

Există și ținte mai costisitoare pentru acea poziție, precum Moussa Diaby sau Kayode, amândoi fiind evaluați la 40 de milioane de euro. O altă strategie luată în calcul implică folosirea lui Davide Frattesi ca monedă de schimb pentru a-i aduce pe Andrea Cambiaso sau Dan Ndoye.