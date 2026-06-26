Alaa Bellaarouch (24 de ani), care este legitimat la Braga, va juca în următoarea stagiune la Dinamo. ”Câinii” vor avea și o opțiune de transfer definitiv pentru portarul marocan, în cazul în care acesta va reuși să confirme în Superliga României.

În sezonul precedent, marocanul a evoluat doar în două partide pentru cei de la Braga. A fost transferat de la Strasbourg în 2025 pentru 300.000 de euro.

Răzvan Radu, Adriano Manole, Ianis Doană și Martin Pascual sunt jucătorii pe care ”câinii” i-au mai transferat în această perioadă de mercato.

Dinamo și-a prezentat noul portar

„Bine ai venit, Alaa Bellaarouch!

Ne bucurăm să anunțăm semnarea noului nostru portar, Alaa Bellaarouch, sosit de la Braga!

Alaa s-a format ca jucător la RC Strasbourg, echipa la care a trecut prin toate etapele, ajungând să apere poarta primei echipe în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Alaa a apărat poarta echipelor Stade Briochin și Braga SC.

La nivelul echipei naționale a Marocului, a bifat selecții la reprezentativele U17, U20 și U23.

Înțelegerea dintre Dinamo și Braga este cu titlu de împrumut al jucătorului pe o perioadă de un sezon competițional, până la data 30.06.2027, cu opțiune din partea noastră de cumpărare definitivă a jucătorului.

Îi dorim mult succes lui Alaa Bellaarouch în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.