OFICIAL Dinamo a mai prezentat un jucător: ”Bine ai venit!”

Dinamo a mai prezentat un jucător: ”Bine ai venit!” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a prezentat încă un jucător.

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Alaa Bellaarouch (24 de ani), care este legitimat la Braga, va juca în următoarea stagiune la Dinamo. ”Câinii” vor avea și o opțiune de transfer definitiv pentru portarul marocan, în cazul în care acesta va reuși să confirme în Superliga României.

În sezonul precedent, marocanul a evoluat doar în două partide pentru cei de la Braga. A fost transferat de la Strasbourg în 2025 pentru 300.000 de euro.

Răzvan Radu, Adriano Manole, Ianis Doană și Martin Pascual sunt jucătorii pe care ”câinii” i-au mai transferat în această perioadă de mercato.

Dinamo și-a prezentat noul portar

„Bine ai venit, Alaa Bellaarouch!

Ne bucurăm să anunțăm semnarea noului nostru portar, Alaa Bellaarouch, sosit de la Braga!

Alaa s-a format ca jucător la RC Strasbourg, echipa la care a trecut prin toate etapele, ajungând să apere poarta primei echipe în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Alaa a apărat poarta echipelor Stade Briochin și Braga SC.

La nivelul echipei naționale a Marocului, a bifat selecții la reprezentativele U17, U20 și U23.

Înțelegerea dintre Dinamo și Braga este cu titlu de împrumut al jucătorului pe o perioadă de un sezon competițional, până la data 30.06.2027, cu opțiune din partea noastră de cumpărare definitivă a jucătorului.

Îi dorim mult succes lui Alaa Bellaarouch în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu!”, a transmis Dinamo, pe rețelele de socializare.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo) 

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis),Eddy Gnahore, Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

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