Articol scris de Matei BARBU

Popovici și Preda concurează la etapa de la Copenhaga din Red Bull Cliff Diving World Series 2026

Constantin Popovici și Cătălin Preda reprezintă România în cadrul noii ediții a circuitului internațional de sărituri de la mare înălțime, Red Bull Cliff Diving World Series 2026, unul dintre cele mai spectaculoase campionate sportive din lume.

Etapa de la Copenhaga, LIVE pe VOYO

Europa găzduiește prima etapă a sezonului 2026 la Copenhaga, unde sportivii vor fi puși la încercare în condiții care cer atât precizie, cât și curaj. Competiția de la jumătatea sezonului marchează un moment important în lupta pentru clasamentul general.

Etapa va avea loc sâmbătă, 27 iunie, de la ora 16:00 și va fi transmisă exclusiv pe VOYO.

Formatul competiției

Red Bull Cliff Diving reunește la fiecare etapă 12 sportivi la masculin și 12 la feminin. Concurenții execută sărituri spectaculoase de la înălțimi extreme: 27 de metri pentru bărbați și 21 de metri pentru femei.

Fiecare etapă oferă puncte în clasamentul general, iar la finalul sezonului, sportivul cu cel mai mare punctaj este declarat campion mondial.

Românii în clasament

În prezent, Cătălin Preda ocupă locul 4 în clasamentul general, cu 18 puncte, în timp ce Constantin Popovici se află pe poziția a 6-a, cu 15 puncte, ambii fiind printre cei mai competitivi sportivi ai sezonului.

Cei doi continuă astfel să mențină România în topul mondial al săriturilor de la mare înălțime, într-un circuit dominat de spectaculozitate și risc calculat.