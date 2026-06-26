OFICIAL Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo și-a găsit echipă. Mijlocașul a semnat în Liga 2!

Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo și-a găsit echipă. Mijlocașul a semnat în Liga 2! Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Grădinaru (30 de ani) s-a despărțit de CSM Reșița și va continua în eșalonul secund la Unirea Slobozia, formație proaspăt retrogradată din prima ligă.

TAGS:
Unirea Sloboziarazvan gradinaruCSM Resita
Din articol

Perioada de mercato propune mutări interesante pe plan intern. Aflat în căutarea unui nou angajament, Răzvan Grădinaru a ales să rămână în fotbalul autohton.

„Bine ai venit, Răzvan Grădinaru! Mijlocașul în vârstă de 30 de ani se alătură lotului echipei noastre pentru noul sezon! 

Răzvan și-a început cariera la FCSB, iar de-a lungul anilor a mai evoluat pentru Oțelul Galați, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, FC Voluntari, Farul Constanța, Gaz Metan Mediaș, Dinamo București, Karmiotissa FC și CSM Reșița. De asemenea, a îmbrăcat tricoul naționalei de tineret a României. 

Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul galben-albastru!”, au transmis ialomițenii pe contul oficial de Facebook.

  • Razvan gradinaru unirea slobozia
×
Răzvan Grădinaru
Răzvan Grădinaru
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum au arătat perioadele petrecute la FCSB și Dinamo

În 2010, Grădinaru a părăsit centrul de juniori al lui Dinamo pentru a trece în tabăra celor de la FCSB. La vârsta de 18 ani, după patru sezoane de la acea mutare, roș-albaștrii l-au trimis sub formă de împrumut la Oțelul Galați.

A urmat o scurtă perioadă la Concordia Chiajna, iar în 2016 s-a despărțit definitiv de formația bucureșteană, strângând doar 10 apariții la nivel de seniori în tricoul FCSB-ului.

Peste șase ani, în 2022, Răzvan Grădinaru a făcut din nou pasul spre o echipă de tradiție, ajungând la Dinamo, după ce s-a despărțit de Gaz Metan Mediaș. Mijlocașul a evoluat în 12 partide pentru echipa din „Ștefan cel Mare”, însă a părăsit gruparea alb-roșie după doar câteva luni, imediat după ce clubul a picat în liga secundă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete
Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete
ARTICOLE PE SUBIECT
Avem datele derby-urilor sezonului! Când se joacă duelurile de foc dintre FCSB, Dinamo și Rapid
Avem datele derby-urilor sezonului! Când se joacă duelurile de foc dintre FCSB, Dinamo și Rapid
Fostul dinamovist a semnat! Unde va antrena Valentin Lazăr în noul sezon
Fostul dinamovist a semnat! Unde va antrena Valentin Lazăr în noul sezon
ULTIMELE STIRI
Popovici și Preda concurează la Copenhaga, în etapa de Red Bull Cliff Diving (sâmbătă, VOYO, live de la 16:00)
Popovici și Preda concurează la Copenhaga, în etapa de Red Bull Cliff Diving (sâmbătă, VOYO, live de la 16:00)
Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi
Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi
Philippe Coutinho își pregătește marea revenire! Cu cine negociază
Philippe Coutinho își pregătește marea revenire! Cu cine negociază
Ziua și retragerea după eliminarea de la Mondial! Încă un jucător important a anunțat că nu mai merge la națională
Ziua și retragerea după eliminarea de la Mondial! Încă un jucător important a anunțat că nu mai merge la națională
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze



Recomandarile redactiei
Ziua și retragerea după eliminarea de la Mondial! Încă un jucător important a anunțat că nu mai merge la națională
Ziua și retragerea după eliminarea de la Mondial! Încă un jucător important a anunțat că nu mai merge la națională
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
Lovitură pentru Andrei Rațiu: ”Hughes este gata să trimită oferta oficială!”
Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi
Un român în Serie A: decizia a fost anunțată astăzi
Philippe Coutinho își pregătește marea revenire! Cu cine negociază
Philippe Coutinho își pregătește marea revenire! Cu cine negociază
Ce surpriză! Fotbalistul dorit de FCSB este pe punctul să semneze
Ce surpriză! Fotbalistul dorit de FCSB este pe punctul să semneze
Alte subiecte de interes
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Florin Bratu, tu ești?! După eșecul din meciul de debut, românul nu a mai pierdut nicio partidă în Cipru
Florin Bratu, tu ești?! După eșecul din meciul de debut, românul nu a mai pierdut nicio partidă în Cipru
Florin Bratu revine! Cu ce echipă a semnat
Florin Bratu revine! Cu ce echipă a semnat
CFR Cluj a împrumutat un atacant chiar înainte de debutul în Conference League din acest sezon!
CFR Cluj a împrumutat un atacant chiar înainte de debutul în Conference League din acest sezon!
Caz bizar în Liga 1! Clubul i-a anunțat transferul la o echipă, dar azi a fost prezentat la alta
Caz bizar în Liga 1! Clubul i-a anunțat transferul la o echipă, dar azi a fost prezentat la alta
CITESTE SI
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

stirileprotv Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!