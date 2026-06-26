Perioada de mercato propune mutări interesante pe plan intern. Aflat în căutarea unui nou angajament, Răzvan Grădinaru a ales să rămână în fotbalul autohton.

„Bine ai venit, Răzvan Grădinaru! Mijlocașul în vârstă de 30 de ani se alătură lotului echipei noastre pentru noul sezon!

Răzvan și-a început cariera la FCSB, iar de-a lungul anilor a mai evoluat pentru Oțelul Galați, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, FC Voluntari, Farul Constanța, Gaz Metan Mediaș, Dinamo București, Karmiotissa FC și CSM Reșița. De asemenea, a îmbrăcat tricoul naționalei de tineret a României.

Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul galben-albastru!”, au transmis ialomițenii pe contul oficial de Facebook.