Perioada de mercato propune mutări interesante pe plan intern. Aflat în căutarea unui nou angajament, Răzvan Grădinaru a ales să rămână în fotbalul autohton.
„Bine ai venit, Răzvan Grădinaru! Mijlocașul în vârstă de 30 de ani se alătură lotului echipei noastre pentru noul sezon!
Răzvan și-a început cariera la FCSB, iar de-a lungul anilor a mai evoluat pentru Oțelul Galați, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, FC Voluntari, Farul Constanța, Gaz Metan Mediaș, Dinamo București, Karmiotissa FC și CSM Reșița. De asemenea, a îmbrăcat tricoul naționalei de tineret a României.
Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul galben-albastru!”, au transmis ialomițenii pe contul oficial de Facebook.
Cum au arătat perioadele petrecute la FCSB și Dinamo
În 2010, Grădinaru a părăsit centrul de juniori al lui Dinamo pentru a trece în tabăra celor de la FCSB. La vârsta de 18 ani, după patru sezoane de la acea mutare, roș-albaștrii l-au trimis sub formă de împrumut la Oțelul Galați.
A urmat o scurtă perioadă la Concordia Chiajna, iar în 2016 s-a despărțit definitiv de formația bucureșteană, strângând doar 10 apariții la nivel de seniori în tricoul FCSB-ului.
Peste șase ani, în 2022, Răzvan Grădinaru a făcut din nou pasul spre o echipă de tradiție, ajungând la Dinamo, după ce s-a despărțit de Gaz Metan Mediaș. Mijlocașul a evoluat în 12 partide pentru echipa din „Ștefan cel Mare”, însă a părăsit gruparea alb-roșie după doar câteva luni, imediat după ce clubul a picat în liga secundă.