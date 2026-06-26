Avem datele derby-urilor sezonului! Când se joacă duelurile de foc dintre FCSB, Dinamo și Rapid

Avem datele derby-urilor sezonului! Când se joacă duelurile de foc dintre FCSB, Dinamo și Rapid Superliga
SPORT.RO
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Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a stabilit programul noului sezon. Mai jos puteți descoperi datele la care se vor disputa cele mai tari meciuri ale campionatului intern.

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Din articol

Tragerea la sorți de vineri a definitivat calendarul confruntărilor de top din sezonul 2026/2027 al SuperLigii. Capul de afiș al turului de campionat, marele meci dintre Dinamo și FCSB, a fost stabilit pentru etapa a 8-a. Partida se va disputa pe 5 sau 6 septembrie.

Seria meciurilor cu greutate începe foarte devreme. Dinamo primește vizita Universității Craiova chiar în etapa a 2-a, în timp ce Rapid are parte de un start de campionat intens. Giuleștenii vor întâlni CFR Cluj în etapa a 3-a și vor juca împotriva rivalei Dinamo în runda a 5-a.

Programul complet al celor mai importante meciuri din turul sezonului regulat:

  • Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo - Universitatea Craiova
  • Etapa 3 (1-2 august): Rapid - CFR Cluj
  • Etapa 5 (15-16 august): Rapid - Dinamo
  • Etapa 6 (22-23 august): CFR Cluj - FCSB
  • Etapa 7 (29-30 august): Rapid - Universitatea Craiova
  • Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo - FCSB
  • Etapa 10 (19-20 septembrie): Universitatea Craiova - FCSB
  • Etapa 13 (24-25 octombrie): FCSB - Rapid și CFR Cluj - Dinamo
  • Etapa 15 (7-8 noiembrie): CFR Cluj - Universitatea Craiova.
  • Universitatea craiova universitatea cluj play off superliga superbet 17052026 3
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Reguli speciale și stadioane împărțite

Potrivit organizatorilor, FCSB și Dinamo nu vor evolua pe teren propriu în aceeași etapă, ambele echipe împărțind Arena Națională. O situație similară se regăsește la Arad, unde UTA și nou-promovata Corvinul Hunedoara vor juca alternativ pe stadionul „Francisc Neuman”. De asemenea, Sepsi va împărți arena proprie cu Csikszereda, al cărei stadion nu a primit omologarea necesară.

Totodată, Universitatea Cluj a cerut programarea meciurilor din etapele 1, 3 și 5 în deplasare, pentru a elibera stadionul din inima Ardealului pe perioada festivalului Untold.

Superliga aliniază și în acest an 16 formații la start, iar formatul rămâne neschimbat, cu sezon regulat urmat de play-off pentru primele 6 clasate și play-out pentru restul de 10 echipe. Stagiunea se va întrerupe de mai multe ori pe parcursul toamnei pentru a face loc meciurilor echipei naționale, iar pauza de iarnă se va instala după etapa a 21-a, programată în weekendul 19-20 decembrie.

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