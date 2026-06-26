Avem datele derby-urilor sezonului! Când se joacă duelurile de foc dintre FCSB, Dinamo și Rapid

Tragerea la sorți de vineri a definitivat calendarul confruntărilor de top din sezonul 2026/2027 al SuperLigii. Capul de afiș al turului de campionat, marele meci dintre Dinamo și FCSB, a fost stabilit pentru etapa a 8-a. Partida se va disputa pe 5 sau 6 septembrie.

Seria meciurilor cu greutate începe foarte devreme. Dinamo primește vizita Universității Craiova chiar în etapa a 2-a, în timp ce Rapid are parte de un start de campionat intens. Giuleștenii vor întâlni CFR Cluj în etapa a 3-a și vor juca împotriva rivalei Dinamo în runda a 5-a.

Programul complet al celor mai importante meciuri din turul sezonului regulat: