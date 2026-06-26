Avem datele derby-urilor sezonului! Când se joacă duelurile de foc dintre FCSB, Dinamo și Rapid

Tragerea la sorți de vineri a definitivat calendarul confruntărilor de top din sezonul 2026/2027 al SuperLigii. Capul de afiș al turului de campionat, marele meci dintre Dinamo și FCSB, a fost stabilit pentru etapa a 8-a. Partida se va disputa pe 5 sau 6 septembrie.
Seria meciurilor cu greutate începe foarte devreme. Dinamo primește vizita Universității Craiova chiar în etapa a 2-a, în timp ce Rapid are parte de un start de campionat intens. Giuleștenii vor întâlni CFR Cluj în etapa a 3-a și vor juca împotriva rivalei Dinamo în runda a 5-a.
Programul complet al celor mai importante meciuri din turul sezonului regulat:
- Etapa 2 (25-26 iulie): Dinamo - Universitatea Craiova
- Etapa 3 (1-2 august): Rapid - CFR Cluj
- Etapa 5 (15-16 august): Rapid - Dinamo
- Etapa 6 (22-23 august): CFR Cluj - FCSB
- Etapa 7 (29-30 august): Rapid - Universitatea Craiova
- Etapa 8 (5-6 septembrie): Dinamo - FCSB
- Etapa 10 (19-20 septembrie): Universitatea Craiova - FCSB
- Etapa 13 (24-25 octombrie): FCSB - Rapid și CFR Cluj - Dinamo
- Etapa 15 (7-8 noiembrie): CFR Cluj - Universitatea Craiova.