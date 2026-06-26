VIDEO CFR Cluj anunță încă 4 transferuri și dezvăluie obiectivul pentru noul sezon

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SPORT.RO
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CFR Cluj, ocupanta locului 3 în sezonul trecut din Superliga, va fi una dintre reprezentantele României în cupele europene.

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Iuliu MuresanCFR Cluj
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În această vară, CFR Cluj s-a despărțit deja de mai mulți jucători importanți din ultimul sezon, cum ar fi Matei Ilie (vândut la Kasimpasa pentru 500.000 de euro), Tidiane Keita (vândut la Ordabasy pentru 500.000 de euro) sau Alibek Aliev (contract reziliat, a semnat cu U Cluj).

Iuliu Mureșan: "Vor veni încă 3-4 jucători la CFR Cluj săptămâna viitoare. Să intrăm în play-off și după vom vedea"

La capitolul sosiri, CFR îi are momentan oficial doar pe Yuval Sade (26 de ani), un mijlocaș israelian care a jucat ultima dată la Maccabi Netanya și pe portarul portughez Andre Moreira (30 de ani), ultima dată la Volos.

Prezent la tragerea la sorți a programului din Superliga, președintele Iuliu Mureșan a anunțat că CFR Cluj vrea să își definitiveze rapid lotul, iar la începutul săptămânii viitoare sunt așteptați 4 jucători noi.

  • În turul 2 preliminar din Conference League, CFR Cluj va înfrunta câștigătoarea din duelul Alashkert (Armenia) - FC Yelimay (Kazahstan). Meciurile se vor disputa pe 23 și 30 iulie.

"Începem în deplasare cu Oțelul, apoi Voluntari acasă. Problema va fi că o să avem o deplasare, care poate fi enorm de grea, în Kazahstan, la o distanță foarte mare. Dacă se califică echipa din Kazahstan (n.r - FC Yelimay), o să avem un zbor de 1.000 și ceva de kilometri numai intern, plus până la Astana, o distanță enormă. Să sperăm că se va califica Alashkert. Acolo am mai fost și distanța e cam la jumătate.

Echipa se pregătește, ne vor veni încă 3-4 jucători la începutul săptămânii viitoare și vom avem lotul complet. Încercăm să fim CFR-ul care am fost, cu toate că am trecut prin multe greutăți. Sper să ne luptăm pentru play-off, iar după aceea, după ce ajungem în play-off, vom vedea.

Am întărit foarte multe conducerea clubului. L-am adus pe Cadu, un jucător emblematic, e foarte deștept și e făcut pentru munca pe care o face. De asemenea, pe Ciprian Deac, elegant, civilizat, implicat. Mă bucur foarte mult că lucrez la un club de tradiție cu foști jucători - Panic, Cadu, Deac. E un lucru extraordinar pentru mine. Viitorul va sta în ei. Eu îi formez și îi ajut cu ce pot. Cât voi mai sta la club, încerc să-i învăț tot ce am învățat eu în acești ani de fotbal.

(n.r - Întrebat dacă se va împăca cu Pancu la meciul Rapid - CFR, din etapa 3) Cu Pancu nu m-am certat. N-am comentat, n-am zis de nimic. El n-a știut cum să iasă din scenă și a greșit din punct de vedere tactic. Eu n-am de ce să mă împac cu Pancu pentru că nu m-am supărat pe el. E iertat din start. Chiar m-am înțeles bine cu el și e un antrenor foarte bun.

Craiova are șanse foarte mari la titlu pentru că echipa s-a întărit foarte mult și are stabilitate financiară. În același timp, și FCSB, și noi. Tot cam aceleași 4-5 echipe vor fi în lupta pentru primele locuri", a spus Iuliu Mureșan.

Programul din noul sezon al Superligii

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