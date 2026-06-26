Pentru ediția 2026-2027 de Superliga României, Rapid pregătește o campanie de transferuri puternică.

În perioada de pauză dintre cele două sezoane, în această vară, Rapid poate face mutări importante și în sensul venirilor, nu doar din perspectiva numelor care vor pleca de sub comanda noului antrenor, Daniel Pancu. Printre ei se numără, din informațiile Sport.ro, și jucători pe care acesta i-a pregătit la CFR Cluj!

Rapid s-a reunit de mai bine de o săptămână, la 15 iunie mai exact, după un sezon în care a obținut accederea în play-off, dar în care nu a reușit să își îndeplinească obiectivul fixat la începutul stagiunii: calificarea mult dorită în cupele europene.

Daniel Pancu vrea să aducă la Rapid jucători pe care i-a pregătit la CFR Cluj

Pentru următoarea ediție de Superliga României, Rapid a renunțat la serviciile lui Constantin Gâlcă, iar în locul său a fost numit ”principal” Daniel Pancu, care a plecat cu scandal de la CFR Cluj la finalul sezonului 2025-2026. Rapid pleacă în cantonamentul de vară curând, la 29 iunie, iar până atunci este de așteptat, din informațiile Sport.ro, ca giuleștenii să semneze cu doi-trei jucători.

Pancu a pus ochii inclusiv pe fotbaliști pe care i-a antrenat la CFR Cluj, dar, din cauza problemelor pe care le-a avut cu conducerea clubului din Gruia, negocierile pentru un eventual transfer direct ar putea avea de suferit.

Sheriff Sinyan, printre jucătorii care pot ajunge la Rapid

Sport.ro a aflat că antrenorul Rapidului este atent și la numele de fotbaliști care pleacă din Gruia, care reziliază sau termină contractele, iar apoi să analizeze dacă în zonele respective ar avea nevoie de acei jucători care termină conturile cu CFR Cluj.

Un fotbalist care pleacă din Ardeal și poate ajunge la Rapid este Sheriff Sinyan, fundaș central în vârstă de 29 de ani, născut în Norvegia, la Oslo, dar care are și cetățenie a statului Gambia.

El a evoluat foarte mult în mandatul lui Daniel Pancu, fiind chiar om de bază la CFR Cluj, pentru care în sezonul trecut a adunat 44 de meciuri, patru goluri și o pasă decisivă.

Karlo Muhar, un fotbalist capricios, aproape de plecarea de la CFR

Un alt nume greu este pe cale să plece de la CFR Cluj, Karlo Muhar, dar în cazul său lucrurile sunt puțin mai complicate. Deși în cele din urmă s-a integrat în strategia lui Daniel Pancu în Ardeal, la început relația dintre cei doi nu a fost una grozavă, ba din contră!

Deși încă este un mijlocaș important pentru Superliga României, firea sa capricioasă ar putea să conteze în eventuala alegere a Rapidului, în privința transferului său.

VIDEO Declarații Daniel Pancu la reunirea echipei Rapid