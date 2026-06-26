GALERIE FOTO Bianca și mai cum? Andreescu s-a calificat pe tablou, la Wimbledon: de cât timp nu a mai jucat într-un Grand Slam

Bianca și mai cum? Andreescu s-a calificat pe tablou, la Wimbledon: de cât timp nu a mai jucat într-un Grand Slam Tenis
Marcu Czentye
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Bianca Andreescu a reapărut pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem.

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Bianca AndreescuWimbledon 2026Tenis WTAcalificariTurneul de la Wimbledon
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Bianca Andreescu (26 de ani, 180 WTA) s-a îndepărtat de lumea bună a tenisului. După numeroase accidentări, sportiva canadiană a preferat să joace mai multe partide în circuitul ITF, în prima jumătate a acestui sezon.

Experimentul său a reușit, parțial, Andreescu impunându-se în două competiții ITF, de calibru W35, respectiv W75, la Bradenton și Vero Beach, în Florida.

Bianca Andreescu revine într-un turneu de mare șlem după o absență de aproape doi ani

Însă lipsa unui punctaj WTA convingător a forțat-o pe Bianca Andreescu la trei tururi preliminare, pe iarba de la Wimbledon, obligatoriu de trecut pentru ca jucătoarea nord-americană să revină pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.

Fără a avea un traseu ușor, Bianca Andreescu a luptat până ce și-a procurat un bilet în competiția propriu-zisă de la Wimbledon.

Polona Hercog (225 WTA), Jil Teichmann (126 WTA) și Aliaksandra Sasnovich (124 WTA) - toate trei, jucătoare cu experiență în top 100 WTA - au fost depășite și trimise acasă de Bianca Andreescu.

Lacrimi de bucurie pentru Bianca Andreescu, la revenirea într-un Grand Slam

Andreescu a pierdut un singur set, în fața elvețiencei Jil Teichmann - finalistă a turneului WTA 250 de la Iași, anul trecut -, în semifinalele calificărilor, într-un meci în care canadianca a revenit de la 0-1 la seturi și a trecut mai departe, 6-7 (4), 6-1, 6-4.

Peste șase ore a stat pe teren Bianca Andreescu, cumulat, în cele trei meciuri preliminare de la Wimbledon. La final, descătușată, canadianca a izbucnit în plâns și s-a dus către fiecare membru al echipei sale pentru a-i oferi o îmbrățișare.

În turul întâi al competiției de la Wimbledon, Bianca Andreescu o va întâlni pe chinezoaica Shuai Zhang (37 de ani, 67 WTA).

Bianca Andreescu își va încheia astfel o lipsă din turneele de mare șlem înregistrată după US Open 2024.

Bianca Andreescu

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