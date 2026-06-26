Bianca Andreescu (26 de ani, 180 WTA) s-a îndepărtat de lumea bună a tenisului. După numeroase accidentări, sportiva canadiană a preferat să joace mai multe partide în circuitul ITF, în prima jumătate a acestui sezon.

Experimentul său a reușit, parțial, Andreescu impunându-se în două competiții ITF, de calibru W35, respectiv W75, la Bradenton și Vero Beach, în Florida.

Bianca Andreescu revine într-un turneu de mare șlem după o absență de aproape doi ani

Însă lipsa unui punctaj WTA convingător a forțat-o pe Bianca Andreescu la trei tururi preliminare, pe iarba de la Wimbledon, obligatoriu de trecut pentru ca jucătoarea nord-americană să revină pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.

Fără a avea un traseu ușor, Bianca Andreescu a luptat până ce și-a procurat un bilet în competiția propriu-zisă de la Wimbledon.

Polona Hercog (225 WTA), Jil Teichmann (126 WTA) și Aliaksandra Sasnovich (124 WTA) - toate trei, jucătoare cu experiență în top 100 WTA - au fost depășite și trimise acasă de Bianca Andreescu.