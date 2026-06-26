Sergio Ramos, întrebat despre Messi și Ronaldo

Chiar și la această ediție de turneu final, Cristiano Ronaldo este adesea comparat cu marele rival Lionel Messi, care a marcat deja cinci goluri în primele două apariții de la turneul final.

Acum, după dubla ibericului din victoria cu Uzbekistan, fanii celor două tabere se gândesc cum ar fi un ultim meci direct. Ronaldo și Messi, mult timp rivali în campionatul Spaniei, în La Liga, nu s-au înfruntat niciodată la un turneu final.

Sergio Ramos, despre Messi și Ronaldo

Portugalia, care a ajuns la 4 puncte, este deja calificată în 16-imile întrecerii din Mexic, SUA și Canada, însă are nevoie de o victorie contra Columbiei, în ultima rundă din grupă, pentru a-și asigura prima poziție. De partea cealaltă, Argentina lui Lionel Messi este deja sigură de câștigarea grupei și de calificarea în 16-imi.

Întrebat și el despre Messi și Ronaldo, despre ce se întâmplă în aceste zile în Canada, Mexic și SUA, Sergio Ramos a oferit un răspuns scurt și la obiect: ”Diferența (n.r. – dintre Messi și Ronaldo) este foarte clară. Când Ronaldo marchează, lumea vorbește despre Ronaldo. Dar când Messi marchează, lumea tot vorbește despre Ronaldo.”

Ce spunea Sergio Ramos despre Messi în urmă cu cinci ani

În 2021, Sergio Ramos vorbea la superlativ despre Messi. A avut doar cuvinte de laudă la adresa lui argentinianului, iar în declarația sa a mărturisit că l-a considerat pe argentinian unul dintre cei mai mari jucători din lume. ”Pentru mine, el a fost întotdeauna unul dintre cei mai buni din lume, dacă nu chiar cel mai bun, iar acum să îl avem în lot, cred că face ca echipa să aibă și mai multă valoare, să aibă mai multă importanță pentru tot!”, a spus Ramos, citat de Mundo Deportivo.

Fundașul comenta și mutarea sa la Paris Saint-Germain de la acea vreme și a vorbit despre cei care îi erau noi coechipieri la acea vreme. ”Am avut întotdeauna o relație bună cu jucătorii care se află aici. În cazul lui Keylor Navas, care îmi este ca un frate, cu Neymar, cu care mă înțeleg de câțiva ani. Pe câțiva îi știu de pe teren, precum pe Kylian și alți jucători, cu care în confruntări ne-am arătat respect.”