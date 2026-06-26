Team managerul echipei CSM Bucureşti, Aurelia Brădeanu, a afirmat, vineri, după tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, că este încrezătoare în potenţialul formaţiei pregătite de Bojana Popovic şi că depăşirea acestei faze a competiţiei europene va fi decisă de constanţă şi concentrare.

Cum a reacționat Aurelia Brădeanu când a aflat ce adversare va avea CSM București în EHF Champions League

"Ne aşteaptă o grupă foarte puternică, aşa cum ne-am obişnuit în EHF Champions League. Vom întâlni echipe cu experienţă şi valoare, precum Team Esbjerg, FTC sau Brest Bretagne Handball, fiecare capabilă să creeze probleme oricărui adversar.

Respectăm toate echipele din grupă, însă avem încredere în lotul nostru, care deşi este un lot nou, avem încredere în echipa noastră. Ştim că fiecare meci va fi o provocare, iar calificarea se va decide prin constanţă, concentrare şi multă muncă. Suntem nerăbdători să începem noul sezon şi sperăm să oferim suporterilor noştri multe motive de bucurie. Cu sprijinul lor, sunt convinsă că vom avea forţa de a lupta pentru fiecare punct şi de a ne atinge obiectivele", a declarat Brădeanu, conform unui comunicat al CSM Bucureşti, publicat pe site-ul oficial. Obiectivul echipei bucureştene în acest sezon al Ligii Campionilor este calificarea în fazele eliminatorii.

"Grupa A reuneşte formaţii cu tradiţie şi experienţă în cupele europene, promiţând un sezon spectaculos încă din primele etape. Pentru CSM Bucureşti, obiectivul rămâne acelaşi: un parcurs cât mai lung în competiţie şi calificarea în fazele eliminatorii. După un sezon precedent în care echipa a demonstrat încă o dată că se numără printre elitele handbalului european, noua campanie reprezintă o nouă oportunitate de a scrie istorie alături de suporterii alb-albaştri", precizează sursa citată.

Vicecampioana naţională CSM Bucureşti, clasată pe locul al treilea în sezonul recent încheiat al Ligii Campionilor, şi Brest Bretagne Handball (Franţa), ocupanta locului al patrulea, fac parte din Grupa A, în care se mai regăsesc Team Esbjerg (Danemarca), FTC-Toyota Kovacs (Ungaria), RK Krim OTP Group Mercator Ljubljana (Slovenia), BV Borussia Dortmund (Germania), Sola Handballklubb (Norvegia) şi OTP Group Buducnost Podgorica (Muntenegru).

Sezonul 2026/27 va debuta pe 5/6 septembrie, iar la final, primele două clasate se vor califica direct în sferturile de finală, în timp ce echipele clasate pe locurile 3-6 vor disputa un play-off pentru accederea în sferturi. Agerpres