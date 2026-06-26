S-a făcut coadă pentru Vladislav Blănuță! Igor Surkis i-a stabilit prețul

Fotbalistul nu a apucat să își arate calitățile la Dinamo Kiev, dar asta nu înseamnă că nu stârnește interesul altor echipe.

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Potrivit jurnalistului Kamil Pawelcyk, două cluburi din campionatul Poloniei, Rakow Czestochowa și Wieczysta Cracovia, sunt în competiție pentru semnătura lui Vladislav Blănuță, atacantul dorit în iarnă și de Dinamo.

Blănuță mai are contract cu Dinamo Kiev până în 2030, însă fotbalistul trecut pe la FCU Craiova și Universitatea Cluj nu mai face parte din planurile ucrainenilor. Blănuță nu a primit prea multe șanse la echipa antrenată de Igor Kostyuk.

Atacantul și-a făcut apariția doar în 11 partide, în majoritatea din postura de jucător de rezervă, și a reușit să marcheze un singur gol.

Având în vedere că Dinamo Kiev i-a plătit lui Adrian Mititelu două milioane de euro în schimbul lui Vladislav Blănuță, ucrainenii nu sunt dispuși să îl lase pe atacant să plece liber de contract. Se pare că echipa care vrea să îl transfere pe Blănuță trebuie să plătească cel puțin 1,2 milioane de euro.