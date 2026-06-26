Ce surpriză! Fotbalistul dorit de FCSB este pe punctul să semneze

Ce surpriză! Fotbalistul dorit de FCSB este pe punctul să semneze Fotbal extern
SPORT.RO
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FCSB este pe punctul de a mai rata un transfer despre care s-a scris intens în ultima perioadă. 

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Shon WeissmanFCSBdinamo batumiTransfer
Din articol

Shon Weissman, atacantul israelian care ar fi dorit la gruparea roș-albastră de către Gigi Becali, este în negocieri avansate cu un alt club.

Shon Weissman, în negocieri avansate cu Dinamo Batumi

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După câteva săptămâni de incertitudine, Shon Weissman s-ar fi decis și ar fi ales să își continue cariera în străinătate în loc să semneze cu Beitar Ierusalim. 

Despre atacantul israelian s-a scris că se află pe lista lui FCSB, însă ultimele informații venite din ”Țara Sfântă” susțin că Weissman negociază cu o echipă surpriză.

Fotbalistul dorit de FCSB ar fi în negocieri avansate cu Dinamo Batumi din Georgia.

Potrivit Ynet, Weissman se află în ultima fază a negocierilor cu Dinamo Batumi și ar mai fi rămas de pus la punct doar unele detalii înainte ca atacantul să pună pixul pe foaie.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt.
  • Sezonul trecut, la Blau Weiss Linz, Shon Weissman a marcat 10 goluri și a contribuit cu o pasă decisivă.
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