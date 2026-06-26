Darius Olaru a fost transferat de Union Saint-Gilloise, Lukas Zima a semnat cu Petrolul, Pantea a fost împrumutat în Grecia, Maxim a plecat la Universitatea Craiova, Ionuț Cercel a fost împrumutat la Farul, iar lui Vlad Chiricheș, Mamadou Thiam, Daniel Graovac, David Kiki și lui Baba Alhassan nu le-a mai fost prelungite contractele.

FCSB, ofertă de 500.000 de euro pentru Mihai Lixandru

Totuși, lista plecărilor de la gruparea patronată de Gigi Becali s-ar putea lărgi. Patronul de la FCSB a anunțat că are o ofertă pe masă și pentru Mihai Lixandru, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat interesul străinilor pentru mijlocașul defensiv.

Jurnalistul Lorenzo Lepore a dezvăluit care este echipa care a pus deja banii pe masă pentru Mihai Lixandru. Se pare că DC United din MLS (n.r. Major League Soccer) a trimis deja o ofertă de 500.000 de euro.

Se pare, însă, că americanii nu sunt singurii interesați de fotbalistul de la FCSB. Lixandru ar fi atras atenția și unui club din Arabia Saudită.