Fostul dinamovist a semnat! Unde va antrena Valentin Lazăr în noul sezon

Fostul jucător în vârstă de 36 de ani a fost numit oficial antrenor principal la CSO Băicoi pe data de 25 iunie 2026. Tehnicianul, care deține licența UEFA A, preia formația din județul Prahova după ce aceasta a ratat la limită promovarea în Liga 2.

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Aceasta reprezintă a doua experiență a antrenorului la CSO Băicoi, echipă pe care a mai condus-o anterior. Potrivit oficialilor clubului, revenirea sa este privită cu mult optimism de către conducere și suporteri.

„Bine ai revenit acasă, Lazăr Valentin! Există oameni care lasă o amprentă puternică asupra unui club, iar Lazăr Valentin este unul dintre ei.

De-a lungul timpului, a demonstrat pasiune, devotament și respect pentru acest club, pentru jucători și pentru suporterii care au fost mereu alături de noi. Revenirea sa înseamnă mai mult decât o nouă etapă sportivă – înseamnă întoarcerea unui om care cunoaște și iubește aceste culori”, a transmis clubul.

Înainte de a semna acest nou angajament, Valentin Lazăr a mai activat ca manager la Voința Crevedia, echipă pe care a pregătit-o până la data de 31 mai 2026. Fostul mijlocaș a strâns cele mai multe prezențe din cariera de jucător în tricoul celor de la Dinamo și s-a retras oficial de pe teren în luna august a anului 2024.