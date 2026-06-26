Emerse Fae dă cu dosul palmei! Ce a putut să spună despre Bastian Schweinsteiger

La finalul conferinţei sale de presă de după victoria Coastei de Fildeş împotriva Curaçao (2-0) de joi, care a asigurat prima calificare a ţării sale în faza eliminatorie din patru apariţii la Campionatul Mondial, Emerse Faé a răspuns la o întrebare despre remarcile rasiste făcute de Bastian Schweinsteiger chiar înainte de Germania - Coasta de Fildeş (2-1, pe 20 iunie), scrie news.ro.

Emerse Faé, selecţionerul Coastei de Fildeş, care s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale după victoria de joi împotriva Curaçao (2-0), a răspuns la remarcile rasiste ale fostului mijlocaş german Bastian Schweinsteiger, care, referindu-se la ivorieni, a descris fotbalul african drept „neortodox şi sălbatic”.

Fostul mijlocaş internaţional german, expert la postul public de televiziune ARD în timpul acestei Cupe Mondiale, a descris stilul de joc al echipei ivoriene drept "fotbal african, uneori neortodox, puţin sălbatic, nu chiar la fel de tactic". Cuvântul "sălbatic" a stârnit indignare în Germania din cauza conotaţiilor sale rasiste şi colonialiste.

"E trist pentru că Bastian a fost un jucător cu adevărat grozav. Personal, l-am iubit întotdeauna pe acest mijlocaş, pentru modul lui de a înţelege fotbalul şi stilul său de joc. Într-atât încât un prieten cu care m-am antrenat, care ştia cât de mult îl iubesc, mi-a dat porecla «Bastian». Am fost dezamăgit de el când am auzit aceste comentarii. Când ştii fotbalul aşa cum îl cunoaşte el, e ciudat să auzi comentarii de genul acesta, pe care le putem numi direct rasiste."

'Acum e oarecum anonim"

"Toată lumea are dreptul să spună ce gândeşte. Dar nu sunt de acord cu el. Nu am altă opţiune decât să accept. Putem doar să arătăm pe teren că fotbalul african înseamnă şi multă tehnică şi multă tactică. Nu ştiu exact la ce se gândea... Asta e fotbalul, sunt mulţi experţi care vor să facă vâlvă. Acum că e oarecum anonim, încearcă să atragă atenţia...", a afirmat Faé.