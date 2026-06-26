După o stagiune în care a fost aproape de retrogradare, Spurs privește cu entuziasm spre viitor. Roberto De Zerbi a bifat deja și primele mutări pentru noul sezon: Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andy Robertson și Martin Dubravka.

Salariu astronomic! A semnat cu Tottenham și va fi coleg cu Radu Drăgușin

Potrivit jurnalistului sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, londonezii sunt pe cale să mai adauge un jucător în lotul antrenorului trecut în cariera de fotbalist și pe la CFR Cluj.

Sandro Tonali a bătut palma cu Tottenham pentru un contract până în 2032, cu un salariu astronomic de 12 milioane de euro pe an

Cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Tonali este legitimat din 2023 la Newcastle. Mai rămâne acum ca Tottenham să se înțeleagă cu ”coțofenele” pentru a încheia transferul.

Sunt șanse destul de mici ca să mai pice mutarea, în contextul în care fotbalistul italian mai are doar doi ani din contractul cu Newcastle și și-a exprimat dorința de a pleca de la clubul de pe ”Saint James Park”.

Tottenham e gata să-l vândă pe Drăgușin la Juventus!

Presa italiană, inclusiv La Gazzetta dello Sport, a relatat că bianconeri au pus ochii pe fundaşii laterali Djed Spence şi Destiny Udogie de la Tottenham ca potenţiali înlocuitori. Conform TEAMTalk, însă, antrenorul lui Spurs, Roberto De Zerbi, nu este dispus să-i lase pe aceşti jucători să plece.

Tuttosport a scris că un alt fundaş al lui Tottenham este aproape de un transfer la Juventus. Nu este un fundaş lateral, ca Spence sau Udogie, ci un fundaş central: Radu Drăguşin.

Agenţii internaţionalului român l-ar fi oferit pe fundaşul lui Tottenham directorului lui Juventus, Marco Ottolini, care l-a adus iniţial pe Drăguşin la Genoa de la Juventus în 2022 şi apoi l-a vândut la Spurs doi ani mai târziu.

Potrivit Tuttosport, Tottenham este gata să-l vândă pe Drăguşin pentru o sumă cuprinsă între 20 şi 25 de milioane de euro.