Tragerea la sorți pentru țintarul din Superliga României, sezonul 2026-2027:

Evenimentul va avea loc la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal și va avea un invitat special. Cel care ar urma să efectueze tragerea la sorți va fi Ciprian Deac (40 de ani), retras la finele sezonului precedent, devenit între timp vicepreședinte la CFR Cluj.

În noul sezon vor lua startul trei nou-promovate: Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK și FC Voluntari au revenit în primul eșalon și le-au înlocuit pe Hermannstadt, Unirea Slobozia și Metaloglobus.

O notă importantă va fi legată de echipele participante în cupele europene (Universitatea Craiova, U Cluj, CFR Cluj și FCSB), care nu se vor întâlni între ele în primele șapte runde, adică în lunile iulie și august, atunci când vor avea loc meciurile din preliminarii.

Noua ediție de campionat va începe mai târziu decât era stabilit în calendarul inițial. Potrivit hotărârii luate de Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal pe data de 8 mai, prima etapă a stagiunii 2026/2027 a fost reprogramată pentru 18 iulie.

Varianta inițială prevedea debutul competiției în weekendul 11-12 iulie. Cluburile din prima ligă au cerut amânarea startului cu o săptămână, iar Liga Profesionistă de Fotbal a înaintat oficial această solicitare la începutul lunii mai. Sezonul fotbalistic intern se va deschide oficial pe 4 iulie, dată stabilită pentru disputarea Supercupei României.

Cele 16 echipe care vor evolua în Superliga României în sezonul 2026-2027: