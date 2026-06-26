Neașteptat! Ce se întâmplă cu revanșa dintre Mayweather şi Pacquiao

Această decizie este rezultatul ''unei reţele încâlcite de procese federale, conflicte de program şi un impas financiar care înconjoară complet tabăra Mayweather'', au explicat reprezentanţii lui Pacquiao într-un comunicat.

Comunicatul a mai specificat că lupta nu ar putea avea loc înainte de începutul anului 2027.

După ce Netflix, potenţialul său difuzor de televiziune, a anunţat în februarie planul pentru un meci pe 19 septembrie la Las Vegas, Mayweather a declarat că va fi doar o luptă demonstrativă, în timp ce Pacquiao a susţinut că a semnat un contract pentru o luptă oficială.

Anunţul acestei amânări vine la o zi după ce ESPN a anunţat joi anularea luptei demonstrative dintre Mayweather şi starul grec de kickboxing Mike Zambidis, programată pentru sâmbătă la Atena.

Mayweather şi Pacquiao, doi foşti multipli campioni mondiali şi legende ale boxului, s-au înfruntat pe 2 mai 2015, la Las Vegas, pentru titlul unificat la categoria welter. Meciul, câştigat prin decizie unanimă de american, a generat venituri record de 4,6 milioane de dolari din pay-per-view.

Mayweather, în vârstă de 49 de ani, s-a retras din boxul profesionist în 2017, cu un palmares perfect de 50 de victorii şi nicio înfrângere. De atunci, a participat la numeroase lupte demonstrative.

Pacquiao, 47 de ani, s-a retras şi el din ring în 2021, cu un palmares de 62 de victorii, 3 remize şi 8 înfrângeri. El a revenit în iulie 2025 pentru a-l înfrunta pe americanul Mario Barrios într-un meci care s-a încheiat la egalitate.

Agerpres