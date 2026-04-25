Pugilistul român Marian Alexandru Buleu a pierdut prin neprezentare meciul pe care trebuia să îl susţină cu polonezul Mateusz Urban, la cat. 75 kg, vineri, la Cupa Mondială de box de la Foz do Iguacu (Brazilia).

Marian Alexandru Buleu, forfait în sferturile de finală, unde era programat să debuteze direct

Urban a primit astfel un frumos cadou la aniversarea a 23 de ani (sâmbătă), asigurându-şi totodată o medalie.

În semifinale, potrivit paginii de Facebook a federaţiei poloneze de box. Urban va lupta în semifinale cu brazilianul Thauan Silva.

România a deplasat 9 sportivi, 6 la masculin şi 3 la feminin, la Cupa Mondială de box care se desfăşoară în perioada 20-26 aprilie în localitatea Foz do Iguacu din Brazilia.

Niciun român nu a trecut de optimile de finală, Buleu fiind programat să debuteze direct în sferturi, informează Agerpres.

Buleu și Niță, ”perlele” de la CSM Constanța

”Amalia Maria Niță și Alexandru Buleu de la CSM Constanța vor boxa la Cupa Mondială!

Doi sportivi de la CSM Constanța vor participa la întrecerile Cupei Mondiale de box din Brazilia, competiție de un ridicat nivel valoric.

Din lotul feminin (alcătuit din 3 sportive) face parte și Amalia Maria Niță de la CSM Constanța, care va boxa la categoria 70 de kg.

La începutul acestei luni, Amalia a câștigat turneul internațional de box “Ahmet Comert”, de la Istanbul, cu victorii pe linie la categoria 75 kg.

Sportiva noastră se află la al doilea an în competițiile de senioare (bronz la Campionatul European de senioare U23, în noiembrie 2025), după patru medalii de aur la Europenele de junioare și tineret.

În echipa masculină a României (formată din 6 pugiliști) se află și Alexandru Buleu de la CSM Constanța, la categoria 75 kg.

Sportivii sunt pregătiți la CSM Constanța de antrenorii Mihai Constantin și Gabriel Oaidă.

Hai România! Hai Constanța!”, a postat zilele trecute clubul CSM Constanța.

