SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 28-25 (15-11), sâmbătă seara, în Sala ''Constantin Jude'' din Timişoara, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Poli şi-a consolidat poziţia a treia în clasament cu acest succes.

SCM Politehnica Timişoara - CSM Constanţa 28-25 și bănățenii își consolidează locul 3

Paolo Kraljevic, cu 6 goluri, şi Artem Kozakevic, cu 4 goluri, au fost cei mai buni marcatori de la bănăţeni, în timp ce de la oaspeţi s-au remarcat Mihai Sebastian Bujor (5 goluri) şi Kresimir Kresic (4), informează Agerpres.

La Timișoara, antrenor este selecționerul George Buricea, trecut vara trecută în Banat chiar de la CSM Constanța.