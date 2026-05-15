NEWS ALERT FRG anunţă suspendarea Cameliei Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida federaţiei!

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat, vineri, "suspendarea temporară" a antrenoarei Cameliei Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida forului.

Federaţia consideră că în acest caz “aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului”. Astfel, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

“Federaţia Română de Gimnastică apreciază că performanţa sportivă trebuie susţinută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate şi protejarea sportivilor.

În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfăşurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare şi a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă şi specializată din partea autorităţilor competente ale statului.

Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituţiilor abilitate şi suspendarea procedurii disciplinare până la soluţionarea cercetării.

Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză şi cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activităţile desfăşurate sub egida Federaţiei Română de Gimnastică”, se arată în comunicatul federaţiei.

Federaţia reafirmă respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie până la finalizarea procedurilor judiciare şi susţine necesitatea unei analize echitabile şi obiective.

“Considerăm că astfel de situaţii trebuie abordate cu responsabilitate şi echilibru, fără concluzii publice pripite, dar şi fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranţa şi bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilităţi individuale, este important să existe şi o reflecţie serioasă asupra mecanismelor şi practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilităţi ale sistemului sportiv.

Este necesară consolidarea mecanismelor de conştientizare, prevenţie, protecţie şi intervenţie, în acord cu standardele internaţionale privind safeguarding-ul în sport.

Sportul de performanţă nu poate funcţiona într-un climat bazat pe frică, umilinţă sau presiune dusă dincolo de limite. Performanţa înseamnă disciplină şi exigenţă, dar şi respect, responsabilitate şi grijă faţă de oameni.

Federaţia Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate şi obiectivitate, putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce priveşte performanţa, cât şi etica, cultura organizaţională şi protecţia sportivilor”, conchide FRG.

În noiembrie 2025, au apărut în presă imagini în care antrenoarea Camelia Voinea apărea abuzându-şi verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea. Dezvăluirile au survenit după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului national, informează news.ro.

