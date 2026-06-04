Legitimată la CSM Constanța, fata Cameliei Voinea este acuzată că și-ar fi agresat iubitul, Șerban Cotîrlan, și el component al lotului masculin de gimnastică. Totul s-ar fi petrecut în incinta Complexului Sportiv ”Lia Manoliu” din București, anunță trumedia.ro. Totul a degenerat după ce Sabrina s-a lovit de refuzul iubitului ei de a ieși în oraș alături de ea. Gimnasta ar fi reacționat violent, mai întâi cu înjurături, iar apoi ar fi început să-l lovească pe acesta, precizează surse martore la incident pentru Golazo.ro. Sabrina Voinea și-ar fi bătut iubitul: ”Are urme pe corp”

La acest incident ar fi asistat și Camelia Voinea, mama Sabrinei, care nu a intervenit deloc. ”La hotel există camere, așa că sunt probe video. Am înțeles de la colegii de la sală ai lui Șerban că are urme pe corp, de la lovituri”, ar fi spus martorii. După acest episod, Șerban Cotîrlan a fost la IML pentru a obține un certificat medico-legal, urmând să depună o plângere la Poliție după cele întâmplate. Incidentul a fost confirmat de Florin Oancea, directorul Complexului Sportiv ”Lia Manoliu”, pentru sursa citată anterior.

„Referitor la incidentul dintre Sabrina și Serban, am luat cunoștință de existența lui, însă precizez că niciun angajat al instituției noastre nu a asistat la desfășurarea acestuia. De asemenea, menționez că incidentul nu a avut loc în unitatea noastră de cazare și nici în sala de pregătire aflată în administrarea noastră. Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate, întrucât nu dețin alte detalii relevante. Totodată, voi transmite o informare și către Agenția Națională pentru Sport. Nu am primit solicitări, până în acest moment, din partea Poliției pentru înregistrările video”, a spus Oancea.