Dumitru Dragomir intervine în scandalul Voinea: „I-aș da o primă mamei! Cum pleci la război cu un fătălău?”

Fostul oficial a făcut o paralelă directă cu metodele legendarului Béla Károlyi și cazul Nadiei Comăneci, insistând că generațiile actuale sunt mult prea protejate și distrase de tehnologie pentru a mai putea atinge vârfurile ierarhiei mondiale fără o mână forte.

Dumitru Dragomir nu s-a arătat deloc impresionat de duritatea imaginilor apărute în spațiul public, care sugerau un comportament abuziv al antrenoarei față de gimnasta de lot național. Din contră, el consideră că atitudinea Cameliei Voinea este justificată de rezultate și de necesitatea unei discipline de fier în sportul de înaltă performanță.

În timp ce opinia publică e împărțită după apariția înregistrărilor în care antrenoarea Camelia Voinea țipă la fiica sa, Sabrina, „Oracolul din Bălcești” are o viziune tranșantă. El aplaudă metodele dure și susține că medaliile nu se câștigă cu mângâieri.

„Cum să faci un spartan dintr-un copil căruia nu îi spui nimic?”



În stilul său caracteristic, Dragomir a lansat un atac la adresa modului în care sunt educați copiii în prezent, despre care spune că riscă să devină o generație slabă.



"Eu o felicit pe doamnă dacă fata ei a făcut performanță. Doar cu asprime și cu duritate poți face performanță. Gândiți-vă ce le făcea Béla Károlyi fetelor. Cum a ajuns Nadia campioană? Doamna să nu se justifice. Nu a greșit cu nimic. Acum nu mai poți să îi spui copilului nimic. Ce faci când vezi că trage pe nas? Toată lumea e cu telefoanele și cu tabletele în mână", a spus Dragomir, potrivit Fanatik.



Acesta a continuat discursul într-o notă și mai contondentă, folosind termeni duri pentru a descrie lipsa de rezistență a tinerilor din ziua de azi.



"Oriunde în lume trebuie să tragi de tine. Băi, fraților, toate mondenitățile astea sunt bune? Distrug națiunea. Națiunea devine mai slabă. Cum să faci un spartan dintr-un copil căruia nu poți să îi spui nimic? Cum pleci la un război cu un fătălău? Copiii care nu știu de frica părinților pierd totul. O felicit pe doamnă. I-aș da și o primă", a adăugat fostul președinte al LPF.



Deși admite că propriului fiu nu i-a aplicat corecții fizice și nu este adeptul "biciului", Dragomir crede că autoritatea părintească este vitală.

