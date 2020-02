Veste PROASTA pentru Bayern Munchen! Robert Lewandowski s-a RUPT in meciul cu Chelsea! Cat va lipsi atacantul

Bavarezii au confirmat accidentarea atacantului de origine poloneza, care s-a lovit la genunchi in meciul cu Chelsea, castigat cu 3-0 de liderul din Bundesliga. Lewandowski a inscris un gol si i-a oferit doua pase de gol lui Gnabry.

Medicii lui Bayern au dat verdictul in cazul celui mai bun om si marcator al bavarezilor. Conform acestora, Lewandowski va lipsi o luna de pe teren. S-ar putea intoarce inapoi pentru meciul cu Borussia Dortmund, care se joaca pe 4 aprilie.

ℹ️ @lewy_official has been ruled out for four weeks after suffering a knee injury against @ChelseaFC yesterday. #ComeBackStronger, Lewy! ???? pic.twitter.com/rzRSdUHZKf