Lewandowski scrie ISTORIE in Bundesliga! Atacantul a marcat din nou pentru Bayern in campionat si a stabilit un RECORD! Cifrele INCREDIBILE ale jucatorului

Bayern Munchen s-a impus in fata celor de la Union Berlin cu scorul de 2-1 si Robert Lewandowski a stabilit un record.

Bayern Munchen a urcat pe primul loc in clasamentul din Bundesliga dupa ce a invins-o pe Union Berlin cu 2-1. Benjamin Pavard a deschis scorul pentru bavarezi in minutul 13, cu un voleu de la marginea careului. Robert Lewandowski a majorat scorul in minutul 53, dupa o actiune individuala care s-a finalizat cu un sut in coltul stang al portii aparate de Gikiewicz.

Lewandowski avea ocazia sa faca dubla in minutul 84, dar sistemul VAR nu a validat golul. In minutul 86, Union Berlin a reusit sa inscrie golul de onoare prin Polter, care a transformat o lovitura de la 11 metri.

Recordul batut de Lewandowski

Atacantul a ajuns la 13 goluri inscrise in actuala editie a Bundesligii si este primul jucator care reuseste sa marcheze in fiecare din primele noua etape.

RECORD: Robert Lewandowski is the first-ever player to score in nine straight Bundesliga games to start the season. 9 games, 13 goals. ???? pic.twitter.com/zXKRN2IECR — Squawka Football (@Squawka) October 26, 2019