IMAGINEA SERII! Lewandowski si Coutinho au facut show in Bundesliga! Imaginea SUPERBA postata de polonez la finalul meciului a inmuiat inimile fanilor

Bayern a invins-o, pe teren propriu, pe Bremen cu 6-1.

A fost seara lui Coutinho in Bundesliga. Brazilianul a oferit un adevarat recital pe Allianz Arena in speranta ca ii va convinge pe sefii lui Bayern sa il pastreze la club.

Bremen a deschis scorul in minutul 24, insa Coutinho a egalat in minutul 45 si i-a pasat decisiv lui Lewandowski in minutul 4 de prelungiri ale primei reprize. Dupa pauza, brazilianul a inscris din nou, in minutul 63, iar 10 minute mai tarziu a venit si replica polonezului. Mullte a inscris si el, din pasa lui Coutinho, care a inchis tabela de marcaj cu un hattrick, in minutul 78.

Coutinho a inscris un hattrick si a oferit doua pase de gol in acest meci, iar prestatia sa a fost una excelenta, contribuind la 5 din cele 6 goluri ale bavarezilor.

Dupa meci, Robert Lewandowski a inmuiat inimile fanilor cu postarea de pe contul oficial de Instagram. Polonezul a pus o poza in care apare copilul lui si al lui Coutinho, cu spatele, imbracati fiecare cu tricoul tatalui, iar in urmatoarea poza apar cei doi jucatori impreuna, intr-o pozitie similara.