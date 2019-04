Reactia lui Niko Kovac dupa CUTREMURUL de la Bayern! Ce a urmat dupa BATAIA dintre Lewandowski si Coman

Scandalul de la antrenamentul lui Bayern a fost confirmat de antrenor.

Antrenorul celor de la Bayern Munchen, Niko Kovac, a confirmat astazi bataia de la antrenamentul de joi al echipe dintre Robert Lewandowski si Kingsley Coman. Kovac a ales sa detensioneze situatia si cei doi jucatori au scapat fara sanctiuni.

"Noi trei impreuna am vorbit despre incident. Jucatorii au spus ca le pare rau si si-au cerut scuze pentru comportamentul lor. Nu vor exista penalitati financiare si problema a fost rezolvata" a declarat Niko Kovac in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Fortuna Dusseldorf din acest weekend.

Lewandowski este golgheterul Bundesligii cu 21 de goluri si se afla in continuare pe primul loc in clasamentul golgheterilor din UEFA Champions League in acest sezon cu 8 reusite. Bayern a fost eliminata insa de Liverpool in optimi. Bayern este in lupta directa pentru titlu cu Borussia Dortmund, avand 1 punct peste rivala dupa victoria cu 5-0 din derby-ul jucat weekendul trecut.