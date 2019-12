La asta nu te asteptai! Nu e nici Messi, nici Ronaldo si nici Lewandowski! Cine este cel mai bun marcator din 2019 in fotbalul mondial

Un fotbalist marocan este cel mai bun marcator din anul 2019 in fotbalul mondial.

Jucatorul celor de la Al Nasr, Abderrazak Hamdallah, este cel mai bun marcator in anul 2019. Acesta a inscris 57 de goluri in toate competitiile si l-a depasit pe Robert Lewandowski, care a reusit 54 de goluri. Pana la meciul disputat ieri de la Al Nasr in fata celor de la Al Feiha, pe primul loc in acest top era starul celor de la Bayern Munchen, care se afla la egalitate cu jucatorul marocan. Abderrazak Hamdallah a reusit insa un hattrick in meciul celor de la Al Nasr si l-a depasit pe Lewandowski.



"Sunt foarte fericit ca sunt marcatorul anului. Este o onoare pentru mine. Multumesc intregii echipe, mai ales coechipierilor, pentru ajutor", a declarat fotbalistul marocan.